Paso Telégrafo: detuvieron a estafadores que huían de la provincia con dólares robados

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de La Paz interceptó y detuvo la mañana de este miércoles a dos sujetos que intentaban huir de Entre Ríos tras perpetrar una estafa en el sur entrerriano. Llevaban consigo 6.750 dólares, pesos y alhajas.

El personal se constituyó en el Puesto Caminero Paso Telégrafo ubicado en la Ruta Nacional N° 12, en el límite que separa al departamento entrerriano de La Paz con la provincia de Corrientes. Allí, "se procedió a dar cumplimiento a mandamientos judiciales (exhorto) provenientes del Juzgado de Garantías de Gualeguaychú", se informó desde la Departamental La Paz de Policía.

En línea con la orden judicial, los efectivos ejecutaron la detención de dos ciudadanos de 30 y 45 años y el secuestro del auto en el que se trasladaban, Peugeot 208 azul, además de tres equipos de telefonía celular, el dinero y las alhajas referidas, vestimenta y documentación varia relacionada con la causa.

El vehículo quedó a resguardo en el Puesto Caminero, mientras que los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de la Jefatura Departamental La Paz, a la espera de las órdenes y la continuidad de la causa en curso a cargo de la Justicia de Gualeguaychú.