Tras 50 años de carrera, Marcos Camino deja la actividad artística en Los Palmeras

El acordeonista Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina, anunció su retiro definitivo de la actividad artística luego de más de cincuenta años de carrera musical. La decisión implica el cierre de su etapa sobre los escenarios con la agrupación, pero la banda continuará su actividad con una nueva conducción encabezada por su hijo, Marcos Camino Jr.

A lo largo de su extensa trayectoria, Camino desempeñó un rol fundamental en la construcción del sonido característico del grupo, con el acordeón como instrumento principal. Desde los inicios de la banda, su presencia fue determinante para el desarrollo artístico y la proyección nacional del conjunto, que logró consolidarse como uno de los referentes del género tropical. Su trabajo contribuyó a instalar una identidad musical vinculada con la cultura santafesina, que con el paso del tiempo trascendió el ámbito regional para alcanzar escenarios de todo el país y de afuera.

Durante su carrera, el músico participó de grandes presentaciones, como la actuación realizada en 2019 durante la final de la Copa Sudamericana. Además, la banda mantuvo vínculos y colaboraciones con artistas de basto reconocimiento. En ese recorrido, el aporte de Camino fue constante.

El anuncio del retiro se da luego de grandes transformaciones internas dentro del grupo, como la desvinculación de Rubén "Cacho" Deicas, quien durante décadas fue la voz principal de Los Palmeras.