Invitan a la segunda noche del ciclo Jazz en la Casa

Cuero al Viento, este jueves a las 21 en la Casa de la Cultura.

Será este jueves a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná). Se presentará Cuero al Viento Grupo. Con acceso libre y gratuito, organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Habrá servicio de cantina.

Cuero al Viento Grupo es una propuesta de música instrumental que nace a principios de 2022. Aborda ritmos de matriz afro y folclórica, haciendo arreglos y temas originales, pasando por el jazz y la improvisación. Está compuesto por Martin Bustos (Trombón), Mario García (Saxo), Federico Sgarbanti (Batería y percusión), Gustavo Pérez (Bajo) y Martín Echeverría (Teclado).

Jazz en la Casa es parte de la agenda Cuac! Cultura Activa Verano, que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la provincia.