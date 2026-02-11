Policías de Entre Ríos: “Hace 10 meses que no recibimos aumentos”

Fabián Basin, referente de la Asociación Profesional Policía de Entre Ríos, habló de la situación salarial de la Policía de la Provincia y puso en foco lo que ocurre en la vecina Santa Fe con lo que ocurre con la fuerza de seguridad y su reclamo por mejores ingresos.

“La situación salarial de la Policía de Entre Ríos es la misma que se refleja en todo el país. No somos ajenos a la situación, con sueldos magros. Estamos dejados de lado. Hace diez meses que no recibimos aumento”, precisó.

Inmediatamente después, mencionó que “hay dos sectores más castigados, uno es el retirado y el otro sector es la tropa de suboficiales. Los sueldos están muy bajos. Un suboficial retirado no llega al millón y medio de pesos. Pero si les restamos los descuentos queda un millón de pesos en el bolsillo”, detalló en declaraciones a Puro Cuento (Radio Plaza).

“Pretendemos un aumento del 30%, mínimo”

Manifestó que “hay malestar”. “Circula una convocatoria en redes sociales para reclamar en Casa de Gobierno el 16 de marzo. Nosotros no estamos en eso. Apoyamos el reclamo, pero no organizamos nosotros. Creemos que puede haber un canal de diálogo, como lo venimos haciendo siempre. De todos modos, nosotros venimos desde el año pasado insistiendo en la necesidad que haya una mejora salarial para el policía. No puede ser que un salario familiar de una esposa sea quince pesos. Lo que nosotros pretendemos hoy es un aumento del 30% mínimo, que vaya al básico. Pero de una vez, no como los legisladores, que se aumentan en cuotas. Queremos un aumento que sea real. Que ofrezcan un bono a los policías no es legal, es aumento en negro, como ese bono de $25 mil. Ese tipo de sumas no se trasladan al retirado”, detalló.

Sostuvo que no ingresan por paritaria. “Nosotros, al no tener sindicato, no participamos de la discusión paritaria. Nosotros nos quedamos con lo que ofrecen los funcionarios. Podemos estar o no estar de acuerdo, pero no podemos decir nada porque no tenemos sindicato”.

Por último dijo que “todo lo que sea movilizaciones y reclamos, mientras sea en forma pacífica, lo comparto. No voy a compartir cuando el reclamo se vuelve violento. El reclamo nuestro es que se blanqueen códigos no remunerativos, que no haya sobrecarga de horas, que se paguen las horas nocturnas, mejorar la indumentaria”.