Con tres entrerrianos, serán 56 los pilotos para el inicio del TC en El Calafate

El sábado comenzará la acción en el autódromo de El Calafate. (Foto: ACTC)
Con la presencia de tres entrerrianos, 56 pilotos serán parte del comienzo de la temporada 2026 del Turismo Carretera. Este fin de semana en el autódromo de El Calafate, Santa Cruz, dirán presente los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez, y el uruguayense Nicolás Bonelli, todos con Ford Mustang.
En el sur del país se dará el inicio de un nuevo campeonato que tendrá a Agustín Canapino como defensor del título que conquistó en La Plata en 2025. La actividad en pista se dará el fin de semana, pero el viernes autos de TC girarán por las calles de la ciudad.
El sábado arrancará la actividad en pista con los entrenamientos por la mañana y la clasificación en la tarde. El domingo 15 se disputarán las series y pasado el mediodía, la gran final de la primera fecha va a ser televisado por Canal 9.
Aquí la lista con todos los inscriptos para la apertura en El Calafate:
|Numero
|Piloto
|Marca
|Equipo
|1
|Canapino, Agustín
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|3
|Lambiris, Mauricio
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|4
|Todino, Germán
|Ford (Mustang)
|Laborito JR
|5
|Agrelo, Marcelo
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|6
|Trucco, Juan Martín
|Dodge (Challenger)
|DI MEGLIO MOTORSPORT
|7
|Mangoni, Santiago
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|9
|Olmedo, Jeremías
|Torino (Torino ACTC)
|CANNING MOTORSPORTS
|11
|Werner, Mariano
|Ford (Mustang)
|FADEL MEMO CORSE
|14
|Ledesma, Christian
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|15
|Ebarlín, Juan José
|Chevrolet (Camaro)
|LRD PERFORMANCE
|16
|Martínez, Agustín
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|24
|Di Palma, Luis José
|Toyota
|RUS MED TEAM
|27
|Spataro, Emiliano
|Ford (Mustang)
|SPATARO RACING
|29
|Craparo, Elio
|Ford (Mustang)
|MORIATIS COMPETICION
|32
|Canapino, Matías
|Chevrolet (Camaro)
|CATALAN MAGNI MOTORSPORT
|51
|Cotignola, Nicolás
|Toyota
|SPRINT RACING
|53
|Catalán Magni, Juan Tomás
|Toyota
|AZAR MOTORSPORT
|57
|Gianini, Juan Pablo
|Ford (Mustang)
|JPG RACING
|60
|Teti, Jerónimo
|Ford (Mustang)
|LABORITO JR.
|63
|Bonelli, Nicolás
|Ford (Mustang)
|HERMANOS ALVAREZ
|68
|Santero, Julián
|BMW
|FISPA CORSE
|72
|Serrano, Martín
|Chevrolet (Camaro)
|GIAVEDONI SPORT
|77
|Carinelli, Augusto
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|79
|Chapur, Facundo
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|80
|Abdala, Tomás
|Ford (Mustang)
|ABDALA RACING
|83
|Ardusso, Facundo
|Chevrolet (Camaro)
|RV RACING
|85
|Risatti, Ricardo
|Ford (Mustang)
|TCM RACING TEAM
|86
|Faín, Ignacio
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|95
|Landa, Marcos
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|96
|Benvenuti, Juan Cruz
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|101
|Castellano, Jonatan
|Dodge (Challenger)
|GALARZA RACING
|107
|Martínez, Tobías
|Chevrolet (Camaro)
|RUS MED TEAM
|109
|Moscardini, Nicolas
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|110
|Azar, Diego
|M.Benz
|MAQUIN PARTS
|112
|Valle, Lucas
|Dodge (Challenger)
|RV RACING
|113
|Lugon, Rodrigo
|Ford (Mustang)
|AYP COMPETICION
|114
|Ferrante, Gastón
|Ford (Mustang)
|DI MEGLIO MOTORSPORT
|116
|Candela, Kevin
|BMW
|FISPA CORSE
|117
|Rossi, Matías
|Toyota
|PRADECON RACING
|119
|Palazzo, Hernán
|Toyota
|PRADECON RACING
|122
|Jakos, Andrés
|Toyota
|COIRO COMPETICION
|123
|Vázquez, Martín
|Dodge (Challenger)
|MV RACING
|126
|Ricciardi, Thomas
|Toyota
|RUS MED TEAM
|133
|Aguirre, Valentín
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|137
|Scialchi, Jeremías
|Ford (Mustang)
|MORIATIS COMPETICION
|140
|Chansard, Gaspar
|Toyota
|GIAVEDONI SPORT
|141
|Barrio, Jorge
|Toyota
|PRADECON RACING
|147
|Dianda, Marco
|Dodge (Challenger)
|GALARZA RACING
|154
|Ochoa, Joaquin
|Dodge (Challenger)
|SAP TEAM
|157
|De Benedictis, Juan B.
|Ford (Mustang)
|RUS MED TEAM
|172
|Álvarez, Santiago
|Chevrolet (Camaro)
|UR RACING
|178
|Tomasello, Juan Manuel
|Chevrolet (Camaro)
|DBG MOTORSPORT
|193
|Castro, Marcos
|Torino (Torino ACTC)
|DBG MOTORSPORT
|197
|Quijada, Marcos
|Chevrolet (Camaro)
|ALIFRACO SPORT
|231
|Urcera, José Manuel
|Toyota
|MAQUIN PARTS
|256
|Fritzler, Otto
|M.Benz
|MAQUIN PARTS