Con tres entrerrianos, serán 56 los pilotos para el inicio del TC en El Calafate

11 de Febrero de 2026 - 18:19
TC en El Calafate

El sábado comenzará la acción en el autódromo de El Calafate. (Foto: ACTC)

Con la presencia de tres entrerrianos, 56 pilotos serán parte del comienzo de la temporada 2026 del Turismo Carretera. Este fin de semana en el autódromo de El Calafate, Santa Cruz, dirán presente los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez, y el uruguayense Nicolás Bonelli, todos con Ford Mustang.

En el sur del país se dará el inicio de un nuevo campeonato que tendrá a Agustín Canapino como defensor del título que conquistó en La Plata en 2025. La actividad en pista se dará el fin de semana, pero el viernes autos de TC girarán por las calles de la ciudad.

El sábado arrancará la actividad en pista con los entrenamientos por la mañana y la clasificación en la tarde. El domingo 15 se disputarán las series y pasado el mediodía, la gran final de la primera fecha va a ser televisado por Canal 9.

Aquí la lista con todos los inscriptos para la apertura en El Calafate:

Numero Piloto Marca Equipo
1 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
3 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
4 Todino, Germán Ford (Mustang) Laborito JR
5 Agrelo, Marcelo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
6 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) DI MEGLIO MOTORSPORT
7 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
9 Olmedo, Jeremías Torino (Torino ACTC) CANNING MOTORSPORTS
11 Werner, Mariano Ford (Mustang) FADEL MEMO CORSE
14 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
15 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) LRD PERFORMANCE
16 Martínez, Agustín Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM
27 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) SPATARO RACING
29 Craparo, Elio Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
32 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) CATALAN MAGNI MOTORSPORT
51 Cotignola, Nicolás Toyota SPRINT RACING
53 Catalán Magni, Juan Tomás Toyota AZAR MOTORSPORT
57 Gianini, Juan Pablo Ford (Mustang) JPG RACING
60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) LABORITO JR.
63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) HERMANOS ALVAREZ
68 Santero, Julián BMW FISPA CORSE
72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) GIAVEDONI SPORT
77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
79 Chapur, Facundo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
80 Abdala, Tomás Ford (Mustang) ABDALA RACING
83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) RV RACING
85 Risatti, Ricardo Ford (Mustang) TCM RACING TEAM
86 Faín, Ignacio Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
95 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
101 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) GALARZA RACING
107 Martínez, Tobías Chevrolet (Camaro) RUS MED TEAM
109 Moscardini, Nicolas Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS
112 Valle, Lucas Dodge (Challenger) RV RACING
113 Lugon, Rodrigo Ford (Mustang) AYP COMPETICION
114 Ferrante, Gastón Ford (Mustang) DI MEGLIO MOTORSPORT
116 Candela, Kevin BMW FISPA CORSE
117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING
119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING
122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION
123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) MV RACING
126 Ricciardi, Thomas Toyota RUS MED TEAM
133 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT
141 Barrio, Jorge Toyota PRADECON RACING
147 Dianda, Marco Dodge (Challenger) GALARZA RACING
154 Ochoa, Joaquin Dodge (Challenger) SAP TEAM
157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) RUS MED TEAM
172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) UR RACING
178 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet (Camaro) DBG MOTORSPORT
193 Castro, Marcos Torino (Torino ACTC) DBG MOTORSPORT
197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) ALIFRACO SPORT
231 Urcera, José Manuel Toyota MAQUIN PARTS
256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS

