Rossi: “Camiones extranjeros deben contribuir igual que los argentinos al mantenimiento de rutas”

El diputado Juan Manuel Rossi presentó en la Cámara de Diputados, bajo el expediente Nº 28.967, junto a los legisladores Mauro Godein, Gabriela Lena y María Taborda, un proyecto de ley que establece una Tasa Retributiva por Servicios de Mantenimiento y Conservación Vial, exclusivamente para vehículos de transporte de cargas radicados fuera del territorio argentino que circulen por las rutas entrerrianas.

“Hemos venido trabajando fuertemente en propuestas concretas para mejorar el estado de las rutas. Esta tasa vial busca que quienes utilizan nuestras rutas pero no tributan en Argentina contribuyan al mantenimiento y mejora de las rutas”, explicó Rossi. El legislador enfatizó que “los entrerrianos ya hacemos nuestro aporte a través de impuestos nacionales y provinciales, ahora deben contribuir quienes se benefician con la utilización de nuestra red vial”.

La iniciativa subsana errores cometidos en el proyecto de ley N° 28.647 presentado, por el mismo autor, en septiembre de 2025 para garantizar su plena constitucionalidad. Entre las correcciones, el 100% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial ya creado por Ley N° 9.602, con mecanismos de transparencia y trazabilidad que pueden incluir la constitución de un fideicomiso para asegurar que los recursos se apliquen exclusivamente al mantenimiento vial.

Otro aspecto clave del proyecto es que todos los vehículos radicados en Argentina quedan exentos del pago. “La medida evita afectar el transporte interjurisdiccional promoviendo la integración federal, y se aplica exclusivamente a vehículos de cargas radicados en el exterior los cuales utilizan la infraestructura vial provincial sin encontrarse alcanzados por el sistema tributario argentino que es el que financia su mantenimiento”, fundamentó Rossi.

El proyecto encuentra respaldo en experiencias similares implementadas en otras provincias argentinas. El 9 de junio del 2025, el gobernador de Chubut anunció públicamente el envío a la legislatura de un proyecto de ley que establece una tasa vial para camiones extranjeros que transitan la Ruta Nacional 40. En el mismo sentido, el gobernador de Mendoza, mediante el Decreto Nº 1.159 con fecha del 29 de mayo 2025, habilitó mecanismos de recuperación de inversiones en rutas provinciales, como el cobro de tarifas o peajes.

“Los camiones y la sobrecarga de los mismos aceleran el deterioro de las rutas. A mayor carga, el daño de una calzada aumenta exponencialmente y, de esta manera disminuye su vida útil y se disparan los costos de mantenimiento", advirtió el legislador. Rossi destacó además la estrecha vinculación entre el estado de las rutas y la seguridad vial: "Las rutas en mal estado son una trampa que puede ser mortal. Lamentablemente, todas las semanas nos enteramos de muertes por accidentes de tránsito. Cada bache, cada fisura, cada deterioro es un riesgo de accidente. Mantener nuestras rutas en buen estado no es solo una cuestión económica, es salvar vidas entrerrianas”.

El diputado también reclama a Vialidad Nacional mayor control de pesos y dimensiones en rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.