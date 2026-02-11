El Club de Pescadores y Náutico de Paraná denunció a dos colaboradores por supuesta administración fraudulenta

Representantes del Club de Pescadores y Náutico de Paraná radicaron una denuncia en la Justicia contra Fabio Damián Blumenblast -quien se desempeñaba como jefe de Administración de la institución- y contra Jesús María González Todoni, que tenía el rol de cobrador del club.

La denuncia fue radicada en representación de la entidad por Santiago Miguel Villa contra “ambos responsables directos de la percepción, administración y registración de los ingresos del Club de Pescadores, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, defraudación y apropiación indebida de fondos, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda, todo ello en perjuicio del patrimonio de la institución denunciante”, tal como se señala en el escrito al que accedió ANÁLISIS.

Para el denunciante “los hechos que se describen no constituyen meras irregularidades administrativas ni desprolijidades contables, sino maniobras dolosas, reiteradas y funcionalmente organizadas”, ejecutadas por Blumenblat y por González Todoni “con el propósito específico de generar un perjuicio patrimonial al Club de Pescadores y Náutico de Paraná y de obtener, para sí, un beneficio económico indebido, mediante el abuso de las funciones y de la confianza institucional que les fueran conferidas”.

La detección de las supuestas irregularidades, se registraron en el marco de “un proceso de revisión interna de su sistema de percepción y registración de ingresos”, y así se “tomó conocimiento de la existencia de inconsistencias graves, reiteradas y estructurales entre los montos efectivamente cobrados y aquellos que fueron ingresados y rendidos a través del sistema administrativo interno (SIGA). Dichas irregularidades fueron detectadas a partir de un análisis comparativo exhaustivo entre planillas de cobranzas, registros informáticos oficiales y documentación respaldatoria, y se encuentran directamente vinculadas al accionar” de ambas personas, “quienes tenían a su exclusivo cargo la percepción de los ingresos del Club y su posterior registración contable”.

“Del cotejo objetivo de la documentación acompañada surge que ingresos efectivamente percibidos no fueron volcados al sistema SIGA, o lo fueron por montos sustancialmente inferiores a los reales, sin respaldo alguno que permita justificar tales diferencias. Estas omisiones no se presentan de manera aislada, excepcional ni atribuible a desprolijidades administrativas, sino que se reiteran de manera homogénea, persistente y sostenida en el tiempo, abarcando distintos ejercicios contables y períodos prolongados, siempre bajo la exclusiva intervención funcional de los denunciados”, indicó Santiago Miguel Villa.

La denuncia da cuenta respecto del accionar de González Todoni, que “durante el período analizado percibió ingresos por un monto aproximado de $128.000.000, habiendo rendido e ingresado al sistema institucional únicamente la suma aproximada de $40.000.000, quedando sin rendir ni ingresar la suma de $88.068.840, sin que exista explicación contable, administrativa o funcional que justifique tal diferencia”.

Por su parte, del análisis de los registros del sistema SIGA correspondientes a Blumenblat, “surge que durante los ejercicios 2023, 2024 y el período comprendido entre enero y agosto de 2025, se verifican diferencias significativas entre los montos informados como percibidos y aquellos efectivamente rendidos al Club”.

En el año 2023, sobre ingresos registrados por $8.567.200, “solo se rindieron $2.940.800, quedando un importe sin rendir de $5.626.400”.

“En el año 2024, sobre ingresos por $29.829.400, se rindieron $22.517.900, quedando sin rendir $7.311.500. Finalmente, durante el período enero–agosto de 2025”, sobre ingresos por $33.773.000, solo se rindieron $12.067.000, quedando sin rendir $21.706.000”.

“La reiteración de estas conductas, la magnitud de los montos involucrados, la identidad del mecanismo utilizado y la exclusividad funcional de los denunciados excluyen de manera categórica toda hipótesis de error material, negligencia, desorganización administrativa o falta de control interno, y permiten sostener que los hechos responden a una maniobra consciente, coordinada y funcionalmente organizada, desplegada con pleno conocimiento del resultado”, se resaltó en la denuncia formulada por el Club de Pescadores y Náutico de Paraná.

La denuncia en la Justicia