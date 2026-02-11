Rumbo al Súper Rugby Américas, Capibaras XV tendrá su presentación en Paraná

La franquicia litoraleña Capibaras XV, que participará de la próxima temporada del Súper Rugby Américas, tendrá su presentación en Paraná. El evento será este jueves a las 19, en Casa Mesopotamia (Av. José Manuel Estrada 1862) y contará con la presencia de plantel, cuerpo técnico y dirigentes, además de autoridades municipales y provinciales.

Cabe destacar que Capibaras XV disputó el último sábado su primer partido amistoso de cara a la competencia oficial y fue empate en 57 ante Yacaré, el combinado Aranduroga Rugby Club, en un partido que se dividió en tres tiempos.

La franquicia conformada por las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos se impuso 24-19 en el primer tiempo; el segundo terminó igualado en 38; y el tercero también culminó con suma paridad en 57.

El debut del equipo será el 19 de febrero, a partir de las 19, ante el tricampeón Peñarol de Montevideo, en el Hipódromo de Rosario. Posteriormente, la capital santafesina será escenario de la segunda presentación como local, frente a Cobras XV de Brasil, el 28 del corriente mes.

El primer partido en Entre Ríos para los Capibaras XV será el sábado 23 de mayo, desde las 16, en Paraná, donde recibirán al equipo chileno Selknam.