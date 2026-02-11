En Paraná, gremios exigieron a los senadores entrerrianos que voten en contra de la reforma laboral

Sindicatos docentes, estatales y organizaciones sociales se movilizaron este miércoles en Paraná en el marco de la jornada nacional convocada en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que actualmente se debate en el Congreso. La convocatoria fue encabezada por los gremios estatales y docentes, que marcharon por el centro de la capital entrerriana. Pidieron a los senadores entrerrianos Romina Almeida, Joaquín Benegas Lynch, ambos de La Libertad Avanza (LLA), y Adán Bahl (PJ), que voten en contra de la iniciativa.

La concentración comenzó a las 18:30 en la Plaza 1° de Mayo de Paraná para desde allí marchar hasta Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. Entre los gremios, estuvieron Agmer, ATE, AMET, AJER, Sadop, AGDU, Sitradu. UPCN, por su parte, convocó para las 17 frente a OSER y de allí se unió a la manifestación.

“Nos encontramos hoy luego de esta marcha y en todas las plazas del país para expresar nuestro rechazo a la reforma laboral esclavista que Milei quiere imponer a las y los trabajadores”, señalaron en el inicio del discurso, según registró ANÁLISIS. Además, afirmaron que “la reforma laboral NO es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos” y responsabilizaron al Presidente por la crisis económica actual, al sostener que “el gobierno de Javier Milei es principal responsable de la crisis del mercado interno y productiva que sufrimos los trabajadores activos, jubilados, desocupados y de la economía popular”.

Durante el acto, cuestionaron el impacto de las primeras medidas económicas adoptadas en diciembre de 2023 y denunciaron que “el golpe devaluatorio fue un hachazo a los salarios” que no lograron recomponerse frente a la inflación. También advirtieron que, según cifras citadas en el documento, “se cerraron 30 empresas por día, se perdieron 320 mil empleos formales”, y que el 70% de la población asalariada se encuentra por debajo de la canasta básica. “Los únicos que pagamos la fiesta somos los trabajadores”, remarcaron, al tiempo que vincularon el ajuste con el pago de deuda y la “timba financiera”.

En relación al contenido del proyecto, sostuvieron que la iniciativa “es la legalización de la precarización absoluta” y que representa “un ataque frontal a la Ley de Contrato de Trabajo y a los convenios colectivos”. Cuestionaron la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas mediante un banco de horas, la fragmentación de indemnizaciones, la flexibilización de vacaciones y las limitaciones al derecho de huelga. “Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!”, proclamaron.

El documento, al que tuvo acceso ANÁLISIS, también incluyó críticas al gobernador Rogelio Frigerio y a legisladores entrerrianos que acompañaron leyes impulsadas por la Nación. “Exigimos a los senadores por Entre Ríos (…) que voten en contra y no sean parte de una nueva traición al pueblo argentino”, expresaron. Finalmente, la Multisectorial ratificó su convocatoria a sostener la unidad y la movilización en defensa “de una patria justa, libre y soberana”, y anticipó que continuarán las acciones mientras el proyecto avance en el Congreso.

El texto completo

No a la reforma laboral; sí a la dignidad de las y los trabajadores por un proyecto de país para todas y todos

Nos encontramos hoy luego de esta marcha y en todas las plazas del país para expresar nuestro rechazo a la reforma laboral esclavista que Milei quiere imponer a las y los trabajadores. La reforma laboral NO es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos. El gobierno de Javier Milei es principal responsable de la crisis del mercado interno, productiva y que sufrimos los trabajadores activos, jubilados, desocupados y de la economía popular en la Argentina.

En diciembre del 2023 el golpe devaluatorio fue un hachazo a los salarios de activos y jubilados, salarios que nunca alcanzaron la inflación en su gran mayoría. La caída sin parar del consumo de los argentinos produjo que todas las industrias vinculadas al mercado interno estén en crisis, incluso la alimenticia con las implicancias que esto tiene para nuestro pueblo. Según el cálculo desactualizado del indec, el 70 % de la población asalariada está por debajo de la canasta básica para una familia de 4 personas, calculada en $1.257.000,00. Todo el ajuste nacional y provincial sostiene el pago de deuda y la timba financiera de Milei, Caputo y sus amigos.

En un plan económico que ya necesitó de tres salvatajes para sostener la timba financiera y entregó nuestra soberanía económica al FMI y los EEUU. Los únicos que pagamos la fiesta somos los trabajadores. Según las estadísticas, desde que Milei implementó esta política, se cerraron 30 empresas por día, se perdieron 320 mil empleos formales, equivalente a 462 puestos de trabajo por día. Antes del gobierno de Javier Milei el 2,4% del PBI se destinaba a obra pública, por ejemplo, dinamizando cientos de industrias y economías en todo el país.

Esto no ha ocurrido durante este gobierno y es otro de los factores de achicamiento del mercado interno. Sin el apoyo de los gobernadores esto no podria haberse llevado adelante. Todas estas acciones políticas fueron apoyadas por el gobernador Frigerio y legisladores provinciales, dando los votos en leyes como la ley bases y el pacto de mayo por nombrar algunas, estas sientan las bases para la situación de crisis actual que vivimos los entrerrianos y los argentinos. Exigimos a los senadores por Entre Ríos: Romina Almeida, Joaquín Benegas Lynch, Adán Bahl que voten en contra y no sean parte de una nueva traición al pueblo argentino.

Esta reforma laboral es la legalización de la precarización absoluta a la que hoy ya son sometidos miles de trabajadores. Su contenido, que el gobierno vende bajo la mentira de la modernización, representa un ataque frontal a la Ley de Contrato de Trabajo y a los convenios colectivos que han regido la vida de los trabajadores durante décadas. Esta reforma beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos principalmente extranjeros, busca reducir los costos de producción para garantizarles extraordinarias ganancias mientras que las y los trabajadores reciban salarios de miseria. Ataca la estabilidad, los salarios y la organización sindical de las y los trabajadores. Es una transferencia directa de la riqueza del bolsillo de los trabajadores a los sectores concentrados.

La reforma que propone el gobierno nacional no amplía derechos ni libertades: aumenta la inseguridad económica, profundiza la violencia económica, desarma la organización de las vidas de laburantes registrados e informales, Y SUEÑA UN PAÍS SIN SINDICATOS, violando la constitución nacional. El sindicalismo argentino es modelo a nivel mundial. Fue el que permitió que las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país dejaran de aceptar migajas y tratos soberbios para acceder a derechos, a salarios dignos, a estabilidad laboral y a una vida con futuro. Gracias al trabajo organizado, millones de familias pudieron llevar el plato de comida a su mesa, acceder a una vivienda, educar a sus hijos, crecer y vivir con dignidad. Eso es lo que hoy quieren destruir. Esta reforma tiene ganadores y perdedores: en todos los artículos, los que perdemos somos los y las trabajadores.

El impacto sobre la economía popular es inmediato. Cuando el trabajador formal pierde ingresos, consume menos en el barrio y necesita más asistencia. Cuando pierde el empleo, pasa a engrosar las filas de quienes sobreviven en la informalidad: cartoneros, feriantes, trabajadores de aplicaciones, trabajadoras sociocomunitarias sin derechos. El desempleo del sector formal se convierte así en una verdadera fábrica de pobreza para los sectores populares. La reforma habilita la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas mediante un banco de horas que elimina el pago de horas extras, legaliza el fraude laboral a través de la figura del monotributo, debilita la negociación colectiva al priorizar los convenios por empresa y ataca el derecho a huelga mediante la limitación de las asambleas y la penalización de los bloqueos. La indemnización se fragmenta en hasta 12 pagos si así lo desea el patrón, las vacaciones quedan a voluntad del empleador y le liberan las manos para el despido La reforma refuerza una estructura de desigualdad que ya ubica a mujeres y disidencias mayoritariamente en el empleo informal, mal remunerado, discontinuo o no reconocido, al tiempo que invisibiliza el trabajo reproductivo y comunitario que sostiene la vida.

A su vez, solapadamente, han incluido en el proyecto de reforma laboral una serie de artículos que arteramente quitan los gravámenes que históricamente han permitido financiar los organismos de fomento y apoyo a la Cultura. Afirmamos y luchamos también por el acceso irrestricto a las actividades culturales y artísticas como derecho inalienable del pueblo que el Estado debe garantizar. Así también debe garantizarse el financiamiento educativo, universitario, la ley de discapacidad y la ciencia nacional, entre otros contemplados en nuestros textos constitucionales, en nuestros marcos normativos laborales y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado Argentino suscribe y tienen rango de ley.

Expresamos nuestra solidaridad con la lucha del Hospital Garrahan, especialmente con los 11 trabajadores cesanteados habiendo sido violentado inclusive sus fueron gremiales por haberse puesto a la cabeza de los reclamos, así también la solidaridad con los miles de trabajadores que todos los días defienden los derechos colectivos BASTA DE PERSEGUIR A LOS QUE LUCHAN. Estamos en defensa de la soberanía nacional y nos pronunciamos contra el modelo extractivista que saquea los bienes comunes, destruye el ambiente, a las economías regionales, y beneficia a corporaciones multinacionales en detrimento de las comunidades locales y de la soberanía nacional.

¡No a la modificación de la ley de glaciares! ¡No a la hidrovía! Defendemos la integridad territorial de nuestra patria, que se extiende desde La Quiaca hasta el Polo Sur. Nos plantamos contra las bases militares de las potencias imperialistas en nuestro territorio, no queremos a la OTAN en nuestra cuenca. Rechazamos la injerencia del FMI y demás organismos financieros en nuestras políticas internas. Nos manifestamos por una Argentina verdaderamente libre y capaz de decidir por sí misma su destino, rechazamos categóricamente el alineamiento de vasallaje colonial impuesto por el Gobierno de Milei con los Estados Unidos que impulsa su intervencionismo imperial fascista en el mundo produciendo genocidios como los de Palestina. Rechazamos toda intervención militar extranjera en nuestra Patria Grande. Si a la paz, al pan, al trabajo, a la dignidad de nuestros pueblos, a su soberanía, al sagrado derecho de su autodeterminación.

A 50 años del golpe cívico-militar genocida, reafirmamos el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Nunca Más al terrorismo de Estado, nunca Más a la represión y a la persecución política. Vemos con preocupación la reafirmación de una política represiva sobre el pueblo que se refleja en el equipamiento y entrenamiento de las distintas fuerzas de seguridad, haciendo recordar la doctrina del enemigo interno Decimos basta al endeudamiento externo, a la destrucción del mercado interno y a la apertura indiscriminada de importaciones que arrasa con la industria nacional, las pymes y el empleo.

Hoy la ganancia de los sectores concentrados y de la timba financiera se sostienen con un endeudamiento externo nunca visto. En Entre Ríos, Frigerio sigue el mismo camino que Milei, en 2 años de gestión generó una deuda impagable, al mismo tiempo que ajusta y se jacta de reducir el Estado. La cesantía de contratos en el ámbito estatal y la negativa a convocar a paritarias y los ocho meses consecutivos de congelamiento salarial en el estado entrerriano son caras del mismo cubo que necesita estas leyes regresivas para saquearnos Manifestamos nuestro rechazo a todo proyecto de reforma previsional que no contenga la voz de los trabajadores organizados. De intentarlo, nos seguirán encontrando en unidad defendiendo el derecho a jubilarnos con dignidad en todos los terrenos.

Decimos SÍ a las obras sociales solidarias que buscan desfinanciar con esta reforma laboral, sí a la defensa de quienes aportamos cotidianamente. Decimos no al ajuste. Decimos no a la eliminación del Estatuto del Periodista que hoy es garantía de derechos para las y los trabajadores de prensa Exigimos el reconocimiento pleno de las y los trabajadores de la economía popular, a una política provincial que busque reconocer el derecho a la alimentación y no sea sólo una asistencia, por el fortalecimiento a las cooperativas de trabajo que han desarrollado obras a lo largo y ancho del país, porque es el trabajo que sostiene la vida donde el mercado excluye y el Estado no llega de manera suficiente.

Ese trabajo organiza, cuida, previene y construye comunidad. No es voluntariado ni caridad: es trabajo. Una verdadera normativa laboral debería contener y proteger todas las formas de trabajo Tenemos un gran desafío por delante: avanzar en seguir construyendo y ampliando este espacio plural de coordinación, en el que todos los sectores de trabajadores y trabajadoras vean expresada su voz y la lucha para no seguir perdiendo derechos; mejorar sus condiciones laborales y de vida, aportando a la reconstrucción de una patria justa, libre y soberana. Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!