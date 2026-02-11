Shakira fue confirmada para el megashow gratuito en Copacabana

Shakira dará un concierto gratuito para todo público en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, en el que se espera la asistencia de al menos un millón de personas.

La confirmación se dio a traves de las redes sociales del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, donde aseguró la presencia de la cantante en el concierto anual que se realiza en la ciudad brasileña: “Confirmo!”.

La interpetre de "Waka Waka (This Time for Africa)" y "Hips Don't Lie" tendrá su tercera presentación en suelo brasileño. Anteriormente, tuvo un concierto en 1997 y el año pasado, dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran', con escalas en Río y São Paulo.

El espectáculo formará parte del ciclo cultural “Todo Mundo no Rio”, una iniciativa de la alcaldía que busca consolidar a la ciudad como epicentro de grandes eventos musicales de acceso libre. En ediciones anteriores, el escenario natural de Copacabana recibió a figuras como Madonna y Lady Gaga, convocando a cientos de miles de personas en jornadas históricas para la cultura brasileña.

La presentación marcará el regreso de Shakira a Río tras haber inaugurado allí su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en febrero de 2025, cuando agotó el Estadio Nilton Santos. Ahora, la expectativa es aún mayor al tratarse de un evento masivo y gratuito al aire libre, con un operativo especial de seguridad y logística previsto para recibir a residentes y turistas.

Además, la confirmación refuerza la presencia internacional de la artista, quien forma parte del roster de Fénix Entertainment, productora clave en el desarrollo de espectáculos de gran escala en la región. El show en Copacabana promete convertirse en uno de los eventos musicales más destacados del año en América Latina.

Fuente: Noticias Argentinas.