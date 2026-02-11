El futsal de Boca Juniors pasó por Paraná y dejó puntos para el análisis

El deporte emblema, hoy por hoy, del Club Español de Paraná es el futsal. Y así quedó demostrado en el festejo de su aniversario 114, este lunes y martes, con la presentación de Boca Juniors, uno de los equipos más fuertes de este deporte y próximo a jugar la Copa Libertadores.

Una grata visita al margen de los resultados amplios a favor del Xeneize por lógicas cuestiones. Un plantel profesional que entrena cuatro veces por día en pretemporada ante dos elencos (Español lunes, Combinado martes) que al margen de la excelente preparación se mueven dentro del sistema amateur, donde todo es sacrificio y mucha voluntad para estar a tono dentro de una competencia local también exigente.

Y en ese caso destacar el trabajo de la dirigencia encabezada por José Martínez, en conjunto con cuerpo técnico y jugadores. Esta actividad Boca la iba a desarrollar en Colón de Santa Fe, pero al caerse esa chance, hubo que accionar un rápido plan. Español cumplió con creces desde la organización. También hubo que adaptarse a los Reglamentos. Es que aquí se juega bajo los lineamientos de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el rival lo hace bajo el perfil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Y no es menor decir que en Español y el futsal de la región no hubo egoísmo ni el famoso tire y afloje que tal vez pueda existir desde lo dirigencial, entre una Asociación y otra. Se los recibió y trató de la mejor manera. Se disfrutó de dos días de futsal al mejor nivel y sin dudas que todos crecieron un poco. Boca afrontó los amistosos con gran profesionalismo, mostrando el carisma de su gente que no lo deja en ningún rincón del planeta o deporte.





Y aquí la calidad de jugadores de Español. Tan es así que DT Xeneize Sebastián Mareco elogió a un par de elementos locales e incluso se habrían iniciado tratativas para que sigan su carrera deportiva en Buenos Aires. “Fue una linda experiencia compartir este deporte en Paraná, una cancha llena, nos trataron bien. Los resultados fueron abultados, pero no es real, pasa que tenemos una efectividad que saca diferencias”, explicó.

“Nosotros tenemos como premisa competir y hacernos querer, Son pibes respetuosos, los chicos generan admiración en la gente”, agregó.

Mareco elogió la calidad del jugador paranaense “el lunes vimos un jugador importante y hoy (por el martes) también. La liga de Buenos Aires es una de las mejores del Mundo, pero para ello necesitamos que todo el país esté en la misma sintonía. El jugador argentino es muy bueno. La única diferencia del jugador de Boca con el de Paraná es que somos profesionales, vivimos de esto”, concluyó.

Párrafo aparte para la obra del gimnasio del Parque Berduc donde se disputó el encuentro. Deja en claro la importancia de la infraestructura, cuando está presente en este caso, pero también cuando está ausente.

Conclusión. No fue un partido amistoso más. Mostró virtudes del deporte entrerriano. También los aspectos a mejorar. Pero la capacidad siempre presente. A veces solamente necesita de un fuerte espaldarazo o reconocimiento. La base está.