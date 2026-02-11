El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”

Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano, recurrió a sus redes sociales para detallar su situación judicial tras ser vinculada a una causa por apuestas ilegales, denunciando que se trata de una atribución injusta.

"¿Pueden creer lo que estoy viviendo?", comenzó diciendo en sus historias de Instagram. "Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no es mío", expuso.

“No soy yo”, sentenció Celis ante el trato injusto que recibió en la Justicia.

El nombre de la influencer se suma a la larga lista de famosos e influencers que fueron imputados penalmente por promocionar casinos ilegales; entre ellos Wanda Nara, Elián Valenzuela y Juliana “Furia” Scaglione.

Daniela lamentó el hecho y explicó que no fue ella quien incumplió con la ley: "Es una cuenta fandom con más de 400K. Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente".

“¿Qué injusta es la vida, no?”, reflexionó con una foto de ella con los ojos cerrados, visiblemente angustiada por la situación. Y concluyó su relato con un mensaje final, asegurando que el caso ya está en manos de su abogado: "Así es como me trata el 2026".

Fuente: Noticias Argentinas.