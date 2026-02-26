Prefectura secuestró un cargamento millonario de cigarrillos de contrabando en Concepción del Uruguay

Se constató la existencia de 20 cajas con 999 cartones de cigarrillos de industria paraguaya, con un aforo estimado en 26 millones de pesos.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron un cargamento de cigarrillos de origen paraguayo valuado en más de 26 millones de pesos, durante un operativo en el camping Banco Pelay de Concepción del Uruguay. Aprehendieron a cuatro hombres y secuestraron una lancha y una camioneta.

El procedimiento se realizó en la margen derecha del río Uruguay, a la altura del kilómetro 187, tras tareas investigativas que alertaban sobre una posible maniobra ilegal. Los efectivos detectaron una camioneta estacionada cerca de la costa y observaron a varias personas trasladando bultos hacia una embarcación amarrada, por lo que procedieron a la aprehensión de los cuatro hombres, quienes no opusieron resistencia.

El diario local La Calle dio cuenta del operativo y detalló que se constató la existencia de 20 cajas con 999 cartones de cigarrillos de industria paraguaya, con un aforo estimado en 26 millones de pesos. Además, se secuestraron la camioneta, la lancha, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, totalizando un valor incautado de 55.272.000 pesos.

En la causa el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez subrogante Hernán Sergio Viri y la Secretaría en lo Criminal y Correccional N°2, que ordenó el secuestro de la mercadería y los elementos vinculados.