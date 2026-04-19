Hallaron muerto a un hombre en la casa de su expareja en Paraná

ordenó la realización de la autopsia correspondiente y la práctica de pruebas de dermotest a todas las personas presentes.

Un trágico episodio ocurrido en la noche del sábado en Villa 351 es materia de investigación por parte de la Justicia y la Policía. Según las primeras informaciones, un hombre se presentó en el domicilio de su expareja y, en ese contexto, se habría producido un disparo con un arma de fuego que le provocó la muerte en el lugar.

Según informó Reporte 100.7, el hecho generó una fuerte conmoción entre vecinos y testigos que se encontraban presentes en la vivienda al momento de lo sucedido. De acuerdo a los datos preliminares, el individuo habría tomado esta decisión frente a otras personas.

En el lugar trabajó personal policial junto a servicios de emergencia, constatando el fallecimiento. Por disposición del fiscal interviniente, Pereyra, se procedió al secuestro de una pistola calibre 9 milímetros y una motocicleta vinculada al hecho.

Asimismo, se ordenó la realización de la autopsia correspondiente y la práctica de pruebas de dermotest a todas las personas presentes, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

La investigación continúa en curso para determinar con precisión cómo se desencadenaron los hechos.

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