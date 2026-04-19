Quién es el barbero entrerriano que tenía un kilo de cocaína de máxima pureza con sello de exportación

Los operativos se distribuyeron en puntos estratégicos de la ciudad.

En una jornada marcada por un intenso despliegue policial, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal desarticuló este sábado una red de delitos que vinculan la violencia de género con el narcotráfico. El principal investigado, un barbero identificado como Ulises Lower, fue capturado en pleno centro de la ciudad de Concordia.

Los procedimientos, ordenados por el Juez de Garantías, Francisco Ledesma, se originaron a partir de una denuncia radicada por una mujer contra su expareja. La causa, caratulada inicialmente como "amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad", derivó en tres intervenciones coordinadas por el segundo jefe de la División Investigaciones, Emilio Cabrera, bajo las directivas de los fiscales Daniela Montangie y Mauro Jaume.

Los operativos se distribuyeron en puntos estratégicos de la ciudad:

- Inmediaciones de calles Balcarce y Perú.

- Intersección de Rawson y Perú.

- Un local comercial ubicado en calle Alberdi al 41.

La captura en una barbería céntrica

Fue precisamente en el domicilio de calle Alberdi, donde funciona una barbería de reciente inauguración, donde el personal policial logró localizar y detener a Lower. Sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura vigente emitido por el magistrado interviniente en relación con los delitos de violencia denunciados previamente.

Hallazgo de cocaína con sello de exportación

Más allá de la detención por la causa de amenazas, la requisa de un vehículo Volkswagen Vento, propiedad del detenido, arrojó resultados que escalaron la gravedad del caso. Los efectivos secuestraron aproximadamente un kilo de cocaína de máxima pureza.

Un dato que llamó la atención de los peritos fue que la sustancia presentaba el sello de un delfín, una marca característica que suele ser vinculada a organizaciones narcocriminales de alcance internacional. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que Lower estaría vinculado a la venta y distribución de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad.

Además de los estupefacientes, dentro del mismo rodado se halló un arma de fuego calibre 9 milímetros. Tras las primeras verificaciones de los números de serie, se constató que la misma poseía un pedido de secuestro activo, habiendo sido denunciada como robada en el año 2018 a un funcionario policial.

Fuente: Concordia Policiales/El Entre Ríos