Detienen a un hombre que tenía un kilo de cocaína y un arma robada de la Policía

Se secuestró un auto y se dispuso la detención de un hombre mayor de edad, acusado de portación de arma de guerra.

En el marco de una investigación por amenazas y privación ilegítima de la libertad, la Jefatura de Policía Concordia llevó adelante tres allanamientos simultáneos, con resultados positivos.

Los procedimientos contaron con la intervención de la fiscal Daniela Montangie, la autorización del juez Francisco Ledesma y tuvieron lugar en viviendas ubicadas en calles Perú y Rawson, Balcarce y Perú, y en una barbería situada en la zona de Alberdi y Urquiza.

Durante el operativo, la Policía secuestró un celular y 13 gramos de marihuana. Además, al requisar un automóvil Volkswagen Vento, los efectivos hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, modelo Hi-Power M95, que tenía pedido de secuestro desde el 28 de noviembre de 2018, tras haber sido sustraída a un comisario de la Policía de Entre Ríos. En el mismo vehículo también se incautó un cargador con nueve cartuchos calibre 9 mm y un ladrillo compactado de cocaína con un peso total de 1,026 kilos.

Por disposición de la fiscal interviniente, se secuestró el rodado y se dispuso la detención de un hombre mayor de edad, acusado de portación de arma de guerra y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, según informó El Entre Ríos, sobre el detenido pesaba un pedido de captura vigente, que fue efectivizado durante el operativo.