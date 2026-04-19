Asesinaron a un hombre en situación de calle en Concordia por una deuda

Un joven que vivía en la calle fue asesinado de al menos un disparo en la ciudad de Concordia, en un contexto de marginalidad, delitos, consumo de drogas y deudas. La Policía allanó a los sospechosos, que habían amenazado a la hermana que lo matarían.

Según informaron fuentes policiales a ANÁLISIS, este sábado a la madrugada, un hombre fue hallado sin vida en el patio delantero de una casa de calle Larocca al 1.500. La dueña de la casa, al encontrarse con la macabra escena, llamó a la Policía e identificó al joven de 24 años, quien presentaba un orificio en la zona baja del pecho.

Vecinos dijeron que se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego durante la madrugada. El cuerpo de la víctima fue trasladado para la autopsia correspondiente, mientras personal de investigaciones se abocó al relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

En el marco de la investigación llevada adelante por la Policía local, se concretaron tres allanamientos donde se secuestraron elementos de interés para la causa: una moto Corven Energy, dos pares de zapatillas, una remera celeste, dos gorras, nueve celulares, 15 envoltorios de cocaína y una campera marrón.

El personal de la División Policía Científica practicó el dermotest a los notificados que estaban en cada vivienda requisada.

Gastón Nicolás Ferreyra vivía en la calle y tenía varios antecedentes judiciales por robos. Su hermana radicó una denuncia en la comisaría octava donde contó que el joven tenía problemas económicos con una familia, la cual identificó. Dijo la mujer que estas personas, en reiteradas oportunidades, se hicieron presentes en su casa con armas de fuego, y le decían que a donde vean a su hermano lo iban a matar.