Salto Grande realizará una prueba del Sistema de Aviso Sonoro

Durante los últimos días, según lo programado, Salto Grande realizó la instalación de las sirenas en las torres de cruce, en el camping La Tortuga Alegre de Concordia y en el Parque José Luis en Salto. Una vez finalizadas dichas tareas la prueba sonora se realizará este jueves 23 de abril entre las 9 y las 10.30.

El equipamiento del Sistema de Aviso Sonoro (SAS), de origen alemán, constituye un elemento adicional y redundante de comunicación, que se suma al Protocolo de comunicación existente, para alertar de forma inmediata a los pobladores más cercanos a la represa ante una situación de emergencia extrema. No obstante, se advierte que un evento de ese tipo es de bajísima probabilidad de ocurrencia. El alcance sonoro será de aproximadamente cinco kilómetros aguas abajo de la represa.

Montaje Sistema de Alerta Sonoro - Camping La Tortuga Alegre

“La instalación del SAS es un hito importante en la implementación de nuestro Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), y se inscribe en las buenas prácticas internacionales en materia de seguridad de grandes infraestructuras”, explicó Guillermo Collazos, jefe de Área Hidrología.

Collazos agregó que: “Salto Grande sigue incorporando capacidades para la gestión del riesgo hídrico, y trabajando en clave preventiva para la seguridad de las poblaciones aguas abajo.”

Día de prueba

Dentro del proceso de instalación del equipamiento, se realizará una prueba de sonido a fin de constatar el correcto funcionamiento del Sistema de Aviso Sonoro. La misma, está prevista para el próximo jueves 23 de abril entre las 9 y las 10.30 horas, habiéndose coordinado su ejecución con los Responsables de Emergencia locales (Concordia y Salto) y ambas Prefecturas.

La prueba consistirá en la activación de las sirenas, que en esta oportunidad emitirán un sonido acompañado de un mensaje grabado indicando que se trata de una prueba. La duración de la misma será de aproximadamente 5 minutos.

Mapa de alcance sonoro.

Para más detalles e información, visitar el sitio web de Salto Grande: www.saltogrande.org