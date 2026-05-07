Horacio Lator Grupo se presenta en la segunda fecha del ciclo Arte en Conexión

El ciclo Arte en Conexión llevará a cabo su segunda jornada de la temporada este viernes 8 de mayo a las 20:30, contando con la participación central de Horacio Lator Grupo. El evento se realizará en el Domo 360 grados del Mirador TEC, ubicado en el Parque Tecnológico dentro del predio del Centro Provincial de Convenciones en Paraná.

El encuentro busca revalorizar la música tradicional argentina y ofrecer al público experiencias artísticas que permitan reconocer y valorar el quehacer cultural en la provincia mediante el uso de tecnologías de proyección avanzada.

La formación musical llega desde la ciudad de La Paz y está integrada por Horacio Lator en armónica, Mariano Müller en guitarra, Alvaro Serrano en bajo y Lucas Fernandez en percusión. La propuesta artística del grupo se centra en un repertorio de música instrumental donde la armónica asume el rol protagónico para recorrer ritmos representativos de la música popular argentina, incluyendo géneros como zambas, chacareras y chamamés.

En esta oportunidad, la velada contará además con la participación de integrantes del Ballet Río Vivo, quienes se sumarán para acompañar a los músicos en vivo. Esta agrupación de danza surgió del Taller de Danzas Folklóricas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, una propuesta gratuita y abierta a la comunidad que funciona en la capital provincial desde hace varios años bajo la dirección del profesor Juan Carlos Tati Colombo.

El espacio elegido para la actividad dispone de características técnicas que incluyen un sistema de proyección en tres dimensiones, mapping interactivo y sonido especializado. Estas herramientas tecnológicas crean un escenario propicio para los incentivos creativos y transforman la presentación tradicional en una experiencia inmersiva para el espectador.

Esta segunda temporada de Arte en Conexión es la continuidad de una primera experiencia realizada con éxito durante el año 2025. La programación de este 2026 es el resultado de una convocatoria pública llevada adelante en el mes de marzo, la cual estuvo dirigida exclusivamente a artistas con residencia acreditada en la provincia de Entre Ríos. La fecha actual sucede a la inauguración del ciclo ocurrida en abril, cuando se presentó el multi instrumentista Walter Arjona junto a la compañía de danza Panambí Folklore de Raíz.

La entrada será libre y gratuita.