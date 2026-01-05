ATE vuelve a movilizarse este martes en reclamo por los despidos y la reapertura paritaria

Tras la jornada de protesta del pasado 30 de diciembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la profundización de su plan de lucha. Los trabajadores volverán a movilizarse este martes hacia la Casa de Gobierno para exigir la continuidad de los contratos que se dieron de baja y la apertura de las paritarias.

En el marco de un conflicto que escala en intensidad, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos confirmó que este 6 de enero volverá a movilizarse hacia la Casa de Gobierno.

La medida busca dar continuidad al plan de lucha por tiempo indeterminado iniciado el pasado 26 de diciembre, en respuesta a las políticas de ajuste aplicadas por el ejecutivo provincial, publicó Apf Digital.

La decisión de volver a las calles se gestó durante la última asamblea realizada el martes 30, donde trabajadores de diversas áreas expresaron su "indignación y bronca" en el patio central de la Casa Gris.

Según fuentes sindicales, el descontento radica principalmente en los alcances del Decreto Nº 3.817, que implica la no renovación de más de un centenar de contratos que vencieron el 31 de diciembre, afectando de manera directa el sustento de las familias involucradas.

Asimismo, el pliego de reclamos incluye el rechazo del gremio a la decisión oficial de postergar la discusión salarial hasta febrero de 2026, cuestiona el congelamiento salarial que ya arrastra ocho meses y exige una recomposición urgente para frenar la pérdida del poder adquisitivo.

El Secretario General del sindicato, Oscar Muntes, advirtió: “El 6 redoblamos el esfuerzo y lo multiplicaremos porque el plan de lucha sigue hasta tanto se reincorporen a todos los compañeros y compañeras y tengamos la paritaria que necesitamos”.