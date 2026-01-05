Michel: “El gobierno provincial busca prorrogar la emergencia de obras públicas de manera irregular”

A través de la red social X, el diputado nacional Guillermo Michel alertó por la situación irregular que implicaría prorrogar la ley de obras y servicios públicos por tercer año consecutivo, que trataría el Senado provincial esta semana.

“El gobierno provincial busca prorrogar por segunda vez la vigencia de la Ley 11.138 de emergencia en obras y servicios públicos. Es decir que la provincia estaría tres años en ‘emergencia’ dando plena facultades al Poder Ejecutivo provincial para contratar mediante mecanismos extraordinarios carentes de control”.

Asimismo, señalo la irregularidad legal que implicaría pretender prorrogar una ley ya vencida: “La emergencia fue prorrogada anteriormente por medio de la Ley 11.177 hasta el 31 de diciembre de 2025, con lo cual en el año 2026 no se puede prorrogar nuevamente dado que ya venció el plazo de vigencia. En otras palabras, en el 2026 no se puede prorrogar una ley ya vencida el 31 de diciembre de 2025”.

Además de señalar que Frigerio busca que la emergencia sea la regla en su gobierno para evitar todo tipo de controles, señaló las consecuencias que traería esta ley si se aprueba de manera irregular.

“Si el gobierno decide avanzar en esta prórroga irregular de una ley vencida lo único que va a generar es inseguridad jurídica y mayor judicialización de los actos de gobierno. Los únicos ganadores serán los abogados de los contratistas”.