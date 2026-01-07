Miranda negó manejar contratos millonarios y defendió la contratación de familiares en el Senado

La senadora provincial por el departamento Federal, Nancy Miranda, salió al cruce de una publicación difundida en redes sociales en la que se le adjudican contratos por 214 millones de pesos anuales y se mencionan familiares y allegados como beneficiarios de esos fondos. Durante una intervención en el recinto, la legisladora calificó la información como falsa y afirmó que se trata de “un armado con datos incorrectos y nombres de personas que incluso ya no trabajan” con ella.

Miranda desmintió de manera tajante los montos difundidos, asegurando que “jamás recibió cifras de ese tipo” y que ningún senador provincial maneja fondos de obra ni recursos adicionales, más allá de su salario. “Desde 2016 para acá, ningún legislador maneja plata de obras. Todo gasto que realizamos —traslados, ayudas, viajes— sale de nuestro bolsillo”, afirmó, y recordó además que los sueldos provinciales son menos de la mitad de los que perciben legisladores nacionales.

Respecto de los contratos de obra, explicó que se trata de vínculos transitorios, que no generan estabilidad ni cargos permanentes. “Los contratos terminan cuando termina la gestión y no quedan personas en planta”, remarcó. También aclaró que esos contratos se firman entre el senador y la persona contratada, y que la única autoridad para evaluar su desempeño o rescindirlos es el propio legislador, con revisiones periódicas cada tres meses.

En relación con la presencia de familiares en la política, Miranda sostuvo que el tema fue utilizado de manera selectiva y oportunista, y recordó que el actual gobierno también cuestionó esa práctica durante la campaña, pese a que hoy existen familiares trabajando en distintos ámbitos. Señaló que trabajar con personas de confianza no implica necesariamente una irregularidad y subrayó que ninguno de los familiares mencionados cobra los montos que se les atribuyen. “Las propias personas nombradas son las primeras en desmentirlo”, indicó.

La senadora también cuestionó el impacto de este tipo de publicaciones en localidades pequeñas, donde —según señaló— se involucra a vecinos comunes que perciben ingresos modestos y se los expone públicamente como si cobraran cifras millonarias. “Eso genera un daño enorme”, afirmó.

Finalmente, Miranda sostuvo que no tiene nada que ocultar, reivindicó su trayectoria y recordó que, además de su rol legislativo, cuenta con 20 años de trabajo en el sistema de salud, al que dijo que regresará cuando finalice su mandato. “Si hay algo irregular, que se denuncie en la Justicia. Hablan mucho, pero nadie denuncia”, concluyó.