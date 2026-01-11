Bargagna negó “desmantelamiento” en el Registro de la Verdad

María Emma Bargagna, la exdiputada socialista que está al frente de la Dirección de Derechos Humanos de Entre Ríos, niega de forma enfática que haya “desmantelamiento” en el Registro Único de la Verdad, como denunciaron los organismos de Derechos Humanos tras la caída de cuatro contratos de personal temporario en el área el último 31 de diciembre.

Tampoco el Registro de la Verdad se quedó huérfano de asesoramiento legal, agrega, tras la no renovación del contrato al abogado Marcelo Boeykens. La tarea legal la llevará adelante la propia Bargagna, y la abogada Nazarena Rolandelli, que se suma al Registro. “Nosotros queremos llevarles a todas estas organizaciones tranquilidad. Estoy al frente del Registro Único de la Verdad. Vamos a garantizar la continuidad de las tareas, tal como se venían realizando. Estamos abordando el tema y en plena actividad”, afirmó en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-¿Cuántos contratos no se renovaron?

-Son cuatro. Cuatro contratos que fueron contratos temporarios con plazo determinado, con vencimiento 31 de diciembre de 2025. Venció el plazo y ese contrato no ha sido renovado. Fueron cuatro personas que estaban afectadas al trabajo del Registro Único de la Verdad. De todas maneras, ha quedado una mayoría en actividad, se ha sumado otra persona, que formaba parte de la Dirección de Derechos Humanos y que solicitó ingresar. Eso se aceptó, así que hay una persona más. Y es muy razonable y correcto lo que dijo el doctor Boeykens que estaba faltando un abogado. Bueno, el secretario de Justicia (Julián Maneiro) ha dispuesto que la suscripta, que es abogada, y la doctora Rolandelli, nos hagamos cargo de todas las tareas jurídicas y judiciales que tiene emprendida el Registro Único de la Verdad, para que no se afecte ninguna de sus actividades ni la finalidad del organismo.

-¿Dentro de esos cuatro contratos que no se renovaron está el del abogado Boeykens?

-Sí, y tres personas más.

-Boeykens posteó un video en redes dando cuenta del vaciamiento del Registro de la Verdad.

-Lo que mostró, dando cuenta que no había nadie trabajando, tiene que ver con la época del año. En este momento, gran parte de nuestro personal, tanto de Derechos Humanos como del Registro Único de la Verdad, están de vacaciones. Y es posible que haya ido en un horario en que en ese momento no había gente.

-¿Y cuáles fueron los motivos por la no renovación de esos contratos?

-Yo no le puedo decir, porque eso es una decisión política de altas esferas de funcionarios, del Gobernador y de ministros. Nosotros no participamos de esas decisiones, las recibimos y, las acatamos. Bueno, han decidido no renovar contratos. En el caso del Registro Único de la Verdad son estas cuatro personas. Pero no pasa por nuestra decisión valorar políticamente si se tienen que renovar o no determinados contratos. De todas maneras, el compromiso es que las funciones del Registro no pueden paralizarse, no se van a suspender y todo va a ir avanzando normalmente.

-¿Y usted descarta que haya desmantelamiento, como han dicho los organismos de Derechos Humanos?

-Yo no lo entiendo así. Entiendo que llevamos adelante un proceso político y económico y financiero en la provincia que ha determinado decisiones que tienen que ver con restricción de gastos, y en algunos casos se ha ajustado el cinturón. Pero en este caso particular, si bien han sido no renovados cuatro contratos con vencimiento el 31 diciembre, tenemos el mandato de nuestras autoridades y un convencimiento personal de que las actividades del Registro Único de la Verdad no pueden suspenderse ni dejarse, sin cumplir. No solo que compartimos el trabajo del Registro, sino que estamos comprometidos en llevarla adelante con lo que tenemos.

Bargagna aseguró que el área de Derechos Humanos de Entre Ríos, además de velar por la continuidad de los juicios de Lesa Humanidad, también “está tomando la defensa de los derechos humanos actuales que están siendo vulnerados por determinadas cuestiones. Así que no hay solo una mirada hacia el pasado, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra democracia y de las instituciones de la República, y de no volver a cometer errores como los que se cometieron, sino también una mirada hacia el presente y el futuro. Es decir, hoy nuestra sociedad está envuelta por una serie de cuestiones que hacen necesaria la tarea de la defensa de los derechos humanos en materia de salud, de salud mental, en materia del uso abusivo e inoportuno de los celulares en los niños. Lo nuestro no solo se detiene en el pasado, sino que mira hacia el presente y el futuro”, según indicó el sitio Entre Ríos Ahora