Un diputado socialista entrerriano mostró su viaje por el desierto

“Estuve una semana de paseo por el Tadrat Rojo en el sur de Argelia. Una región históricamente ocupada por los Tuaregs”, contó en redes sociales el diputado provincial socialista Juan Rossi (Juntos).

Respecto de su itinerario por el desierto argentino, contó: “Un día almorzábamos en un sitio y cenábamos y dormíamos en carpa en otro. Así pasaron las jornadas, en movimiento permanente. Es invierno y los días fueron agradables, salvo cuando el frío crecía en las noches despejadas cerca de las dunas. Queda para el recuerdo la combinación del negro de las piedras volcánicas, las arenas rojizas, el azul del cielo y los clarososcuros de las dunas al atardecer”.

En el corazón del Sahara argelino, al sureste de Djanet, se alza una de las joyas más impresionantes del desierto: el Tadrart Rouge. Este rincón mágico, cuyo nombre significa “la montaña roja” en lengua tuareg, es un auténtico museo natural al aire libre donde la roca, la arena y la luz se combinan para crear paisajes de otro mundo.

Imponentes cañones, arcos naturales y dunas de arena fina componen un escenario digno de otro planeta. Aquí, cada amanecer y cada atardecer pintan el horizonte con tonos dorados, naranjas y rojizos que dejan sin aliento, especialmente si el viajero se anima a remontar una de las enormes dunas que custodian nuestros campamentos itinerantes

Además de su espectacular paisaje, el Tadrart Rouge es un lugar lleno de historia. Entre sus montañas se encuentran antiguas pinturas y grabados rupestres que cuentan la vida de los pueblos que habitaron esta región hace miles de años, cuando el Sahara era un paraíso verde.

Sus formaciones rocosas, talladas por el viento durante milenios, dibujan arcos, agujas y cañones que cambian de color con el paso del día, pasando del dorado al rojo intenso al caer el sol. En medio de estas montañas se esconden dunas de arena fina, algunas de las más espectaculares del Sahara, que ofrecen un contraste fascinante con la piedra rojiza que les da nombre.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora