La diputada Romero participó en Concepción del Uruguay de un coloquio que busca reformar la Ley Rural

La diputada provincial María Elena Romero (JxER-Feliciano), participó en Concepción del Uruguay del III Coloquio del Anteproyecto de Reforma de la Ley Rural. La instancia se desarrolló en la sección local del CAER, y contó con la participación de especialistas en derecho agrario.

Organizado por el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), el evento analizó la actualización de normativas agropecuarias con destacados disertantes como el Dr. Servando Álvarez Maldonado y el Dr. Horacio Maiztegui. Fue el 27 de febrero.

Objetivo

Analizar y debatir el anteproyecto para la modernización integral de la normativa que regula las actividades agropecuarias en la provincia de Entre Ríos.

Contexto de la jornada

Este encuentro forma parte de una serie de jornadas impulsadas por el Instituto de Derecho Agrario del CAER para avanzar en la actualización del Código Rural vigente.

Se expusieron los lineamientos principales del anteproyecto y se abrió un valioso espacio de intercambio con profesionales, abogados, especialistas de ciencias veterinarias, representantes de la Facultad de Arquitectura, productores y directivos de distintas instituciones académicas y del agro, tanto de manera presencial como virtual, enriqueciendo el texto con aportes y sugerencias.

Disertantes y participantes del coloquio

Estuvieron presentes como disertantes y participantes: El Dr. Servando Álvarez Maldonado, presidente del Instituto; el Dr. Horacio Maiztegui, Especialista en Derecho Agrario y Doctor en Derecho (UNL) Productor agropecuario, Profesor de la materia Derecho Agrario, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Profesor Titular Interino de la materia Política y Legislación Agraria, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Director de la Carrera de posgrado de Especialización en Derecho Agrario UNL y coautor del anteproyecto; y la Dra. Carolina Isern, especialista en Derecho Ambiental.

La diputada Romero es profesional de la Abogacía y especialista en Derecho Agrario. Participó del debate analizando los distintos ejes de la propuesta, aportó su mirada como legisladora provincial, con el “compromiso de contribuir a una norma moderna acorde a las necesidades del sector rural y de nuestra provincia”.