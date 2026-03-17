Cierre en La Providencia: la Provincia afirmó que no es por falta de fondos

El comunicado de Casa Gris surge tras la publicación que realizó en las redes sociales la comuna a cargo de Edgardo Schneider, de Juntos (Foto).

La Comuna La Providencia -a cargo de Edgardo Schneider (Juntos), junto a Alcaraz Norte y Sur (departamento La Paz), informó en la mañana de este martes su cierre por “falta de fondos”. “Se informa a la población que la comuna esta semana permanecerá cerrada debido a la imposibilidad de sostener los servicios, ya que desde que comenzó 2026 estamos sin fondos. Esperamos sepan comprender la situación”, anunciaron en sus redes sociales.

Tras la repercusión, desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos emitieron un comunicado aclaratorio. “Ante versiones sobre el cierre temporal de la Comuna de La Providencia, en el departamento La Paz, desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo se informa que la situación se enmarca en el proceso de transformación institucional que convirtió a las juntas de gobierno en comunas a partir del 31 de diciembre”.

Desde la cartera explicaron que este cambio implicó la creación de nuevas personas jurídicas, lo que conlleva la realización de trámites administrativos indispensables para su funcionamiento, tales como la obtención de CUIT, la apertura de cuentas bancarias propias y la registración formal en los sistemas correspondientes. Hasta tanto estos procesos no se encuentren concluidos, no es posible efectivizar la transferencia de fondos".

Asimismo, indicaron que por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, el Ministerio de Gobierno y Trabajo junto al Ministerio de Economía de Entre Ríos "trabajan en un esquema transitorio de distribución, mediante un índice estimativo, con el objetivo de iniciar las transferencias sin demoras".

En relación puntual a La Providencia, se aclaró que la situación no responde a una falta de fondos por parte del Estado provincial, sino a la necesidad de completar los procedimientos administrativos requeridos para su percepción. “El Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso de acompañar este proceso, garantizando las herramientas necesarias para la normalización y funcionamiento de todas las comunas.”