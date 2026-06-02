Reforma previsional: el STJ pidió garantizar la sustentabilidad sin afectar derechos ni el equilibrio de poder

La conducción del Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantuvo este martes una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio para interiorizarse sobre los alcances del proyecto de reforma previsional que el Poder Ejecutivo envió al Senado provincial.

Del encuentro participaron el presidente del máximo tribunal entrerriano, Germán Carlomagno, y la vocal Susana Medina. Por parte del gobierno estuvieron presentes los ministros de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Gobierno, Trabajo y Educación, Manuel Troncoso; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

Tras la audiencia, Carlomagno informó que el mandatario provincial brindó detalles sobre el contenido de la iniciativa legislativa y destacó la instancia de diálogo institucional entre los poderes del Estado.

En ese marco, el titular del STJ sostuvo que resulta necesario encontrar soluciones que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano, aunque advirtió que ello no debe implicar afectaciones a derechos fundamentales ni alteraciones en el equilibrio que debe existir entre los distintos poderes.

“Es necesario alcanzar soluciones que aseguren la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano, sin que puedan comprometerse derechos fundamentales ni alterar el necesario equilibrio entre los poderes del Estado”, expresó el magistrado al término del encuentro.

La reunión se produjo en medio del debate político y social generado por el proyecto impulsado por la administración provincial, que busca introducir modificaciones en el régimen jubilatorio de Entre Ríos y que ya comenzó a generar posicionamientos de distintos sectores vinculados al ámbito judicial, gremial y político.

Antecedentes de cuestionamientos en el ámbito judicial

La discusión sobre una eventual reforma previsional también generó reparos en referentes históricos del Poder Judicial entrerriano. En los últimos meses, ex integrantes del Superior Tribunal de Justicia manifestaron públicamente su preocupación por posibles cambios que afecten derechos adquiridos o alteren las condiciones bajo las cuales se estructuró el sistema previsional provincial.

Entre ellos se pronunciaron ex vocales que reclamaron un debate amplio, con información detallada sobre la situación financiera de la Caja de Jubilaciones, y advirtieron sobre la necesidad de preservar principios constitucionales vinculados a la intangibilidad de haberes y la independencia de los poderes del Estado.

El posicionamiento expresado este martes por la conducción del STJ se inscribe en esa línea de preocupación institucional, aunque con un tono moderado, al plantear la búsqueda de soluciones para la sustentabilidad del sistema sin resignar garantías ni afectar el equilibrio republicano.