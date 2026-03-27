En una reunión con la Federación de Jubilados, el FEF ratificó su compromiso con el 82% móvil

En un encuentro marcado por la agenda previsional de la provincia, autoridades del Frente Entrerriano Federal (FEF) se reunieron en la sede de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos con su presidente, Ercilio Aimone, y la vocal de la Caja de Jubilaciones en representación de los jubilados, Claudia Vallori. El objetivo central fue analizar el proyecto alternativo elaborado por la Federación para abordar la situación del sistema jubilatorio provincial.

Durante la reunión, se analizaron los ejes centrales del proyecto de la Federación, que propone, entre otras sugerencias, fuentes de financiamiento innovadoras y equitativas. Entre ellas, se destaca la creación de un Fondo de Seguridad Social nutrido por excedentes de organismos superavitarios como el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa), el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) y Sidecreer. “Este enfoque apunta a ampliar la base de sustentación del sistema sin trasladar la carga hacia los trabajadores activos ni los pasivos, y con mayor participación del Estado provincial en el financiamiento”, señalaron.

Por su parte, las autoridades del partido remarcaron que “la defensa irrestricta del 82% móvil constituye una bandera histórica del FEF, en línea con lo sostenido por el doctor Jorge Pedro Busti y consagrado en la Constitución reformada del año 2008, sosteniendo siempre esa movilidad en paralelo a las variaciones que vayan teniendo las remuneraciones de los trabajadores en actividad. La sustentabilidad del sistema es clave, pero debe ir de la mano de la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución”.

En ese marco, se recordó que el artículo 82, inciso d), establece que todo incremento salarial debe generar aportes y contribuciones. Cuando los aumentos se instrumentan como sumas no remunerativas, “en negro” como viene ocurriendo últimamente, se produce un doble perjuicio: se reduce el financiamiento de la Caja y, a la vez, esos montos quedan excluidos del cálculo del haber jubilatorio, afectando directamente el 82% móvil de los trabajadores.

Los referentes del FEF fueron categóricos al marcar que “cualquier reforma del sistema previsional que quiera llevar adelante el oficialismo provincial debe nacer del consenso genuino y del diálogo con todos los sectores de la sociedad civil entrerriana”. En ese sentido, destacaron que han establecido “un contacto permanente con la Federación para trabajar en conjunto sobre esta iniciativa y otros temas de interés común”. “El Frente Entrerriano Federal reafirma siempre su compromiso de promover el diálogo con todos los sectores involucrados en este debate, con el objetivo de construir soluciones responsables, sustentables y respetuosas de los derechos de los entrerrianos”.

Participaron del encuentro: la vicepresidenta primera del FEF, Florencia Busti; el ex presidente Claudio Ava Aispuru; la vocal Susana Abreu; y los referentes del espacio en el ámbito educativo Ana Abreu, Roberto Rossi y Diana Calero.