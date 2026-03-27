Hif Global: empresas están preocupadas por la planta que podría generar “impactos significativos” en Colón

“Acompañamos y promovemos el desarrollo productivo, la inversión privada y la generación de empleo en la región, entendiendo que el crecimiento económico sostenible es clave para el futuro de nuestros países. Sin embargo, consideramos imprescindible que estos procesos se lleven adelante en un marco de equilibrio, previsibilidad y respeto mutuo, especialmente cuando involucran recursos compartidos y territorios con fuerte interdependencia económica y social”, plantearon.

Señalaron que la “preocupación no radica en la naturaleza del proyecto en sí, sino en su ubicación actual, la cual podría generar impactos significativos sobre la costa entrerriana, en particular en Colón, cuyo desarrollo económico está profundamente vinculado al turismo, al entorno natural y al paisaje del río Uruguay”.

En un comunicado de prensa, enumeraron:

• “El emplazamiento previsto podría afectar la competitividad de uno de los principales polos turísticos de la provincia, con impacto directo en el empleo y la actividad económica local.

• Resulta necesario analizar de manera integral los posibles efectos ambientales sobre el ecosistema compartido del río Uruguay.

• Debe garantizarse el cumplimiento pleno de los mecanismos de consulta y evaluación establecidos en el Estatuto del Río Uruguay, como herramienta fundamental para la convivencia y la cooperación entre ambos países”.

Agregaron que “la experiencia regional demuestra que los proyectos de gran escala requieren consensos amplios, información transparente y planificación conjunta, evitando situaciones de conflicto que terminan perjudicando a todas las partes involucradas”.

Por ello, propusieron “avanzar en una revisión de la localización del proyecto, que permita compatibilizar la inversión con la preservación del desarrollo económico y ambiental de nuestra provincia. Creemos firmemente que es posible encontrar alternativas que concilien crecimiento, integración regional y sostenibilidad, fortaleciendo los vínculos históricos entre Argentina y Uruguay”.

“Convocamos a las autoridades nacionales y provinciales de ambos países, así como a los actores involucrados, a trabajar de manera conjunta y constructiva en la búsqueda de una solución equilibrada. El desarrollo debe ser una oportunidad compartida, no un motivo de conflicto”, cerraron.

Las entidades que adhieren son:

· Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos

· Bolsa de Cereales de Entre Ríos

· Bolsa de Comercio de Entre Ríos

· Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Entre Ríos

· Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos

· Consejo Empresario de Entre Ríos

· Corporación para el Desarrollo de Paraná

· Federación Agraria Argentina de Entre Ríos

· Federación Económica de Entre Ríos

· Federación Entrerriana de Cooperativas