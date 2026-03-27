Michel: “El desgobierno de Frigerio abandona a las comunas de la provincia”

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) junto al senador provincial Juan Diego Conti (PJ-Tala) mantuvieron un encuentro con presidentes comunales justicialistas de toda la provincia para analizar la crítica situación económica que atraviesan las localidades.

Según se informó a través de un parte de prensa, durante la reunión los presidentes comunales expresaron su preocupación "por el fuerte impacto que está generando la incorporación de 22 nuevas comunas ante la marcada caída de la recaudación, lo que provoca una pérdida cercana al 50 por ciento de los ingresos comunales".

Asimismo, hicieron referencia al retiro del gobierno provincial en la prestación de servicios que le son propios, "obligando a las comunas a dar respuesta diaria a todas las demandas y problemáticas de los vecinos para sostener el funcionamiento básico de cada localidad".

“El desgobierno de Frigerio abandona a las comunas de la provincia, se corre de los problemas y necesidades, y deja a los vecinos sin respuestas”, manifestó Michel.

“Los intendentes y presidentes comunales son la primera ventanilla de la democracia; son quienes se ocupan de atender todas y cada una de las demandas ciudadanas, incluso haciéndose cargo de cuestiones que le corresponden a la provincia”, indicó.

En esa línea, el legislador sostuvo: “Este modelo económico y social que Frigerio apoya y acompaña genera caída de la actividad económica y del empleo. Es la paz de los cementerios”.

“En la provincia hay falta de plata y falta de gestión. Cuando Frigerio y su equipo se vuelvan a Buenos Aires nos van a dejar una provincia endeudada y deficitaria en todas las áreas”, finalizó.