Patronato firmó el convenio para la realización de espectáculos

Este viernes por la tarde, socios del Club Patronato se congregaron en la sede social de la institución para participar de las asambleas ordinaria y extraordinaria propuestas para la fecha. En la ocasión se tomaron decisiones importantes para el futuro de la institución, como la realización de espectáculos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El acto contó con la presencia del presidente Adrián Bruffal, que habló a los socios antes de la votación de los puntos incluidos en la agenda de la asamblea.

El primer punto aprobado fue el de la Memoria y Balance del Ejercicio 1/2/2025 - 31/1/2026. Durante este punto se expuso la valuación de algunos de los jugadores surgidos de categorías inferiores, con Gabriel Díaz señalado como el futbolista con mayor cotización.

También aprobaron la modificación y modernización del Estatuto Social, con el fin de modernizar la estructura societaria de la institución.

Convenios

Con la aprobación de los socios, el Club Patronato avanzará en la firma de dos convenios importantes para la institución. El primero es el vínculo con la empresa Sport Club para la instalación y explotación de gimnasios en la Sede Social y en el predio La Capillita.

El otro convenio fue firmado con la empresa Masivo Producciones, que se encargará de la realización de espectáculos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Desde la dirigencia igual aclararon que para este segundo punto deben concretarse obras y adecuaciones en las instalaciones del club.