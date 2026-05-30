Detuvieron al extitular de Arsat tras hallar más de US$650.000 y droga en su departamento

El exfuncionario nacional Facundo Leal fue detenido este miércoles 27 durante un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación que originalmente no lo tenía como principal objetivo. Durante el operativo, los investigadores encontraron más de US$650.000 en efectivo, drogas sintéticas, cocaína y dinero en siete monedas distintas, lo que derivó en su inmediata demora y posterior detención.

Leal fue presidente de ARSAT entre 2022 y junio de 2025 durante el gobierno de Alberto Fernández. Posteriormente, ya bajo la gestión de Javier Milei, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, cargo que ocupó hasta enero de este año. Según trascendió, continuaba vinculado laboralmente a ARSAT como personal de planta permanente.

La investigación se había iniciado por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT y quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez. A medida que avanzaron las pruebas, los investigadores detectaron posibles irregularidades vinculadas a contrataciones dentro de la empresa estatal. Eso derivó en una serie de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos, uno de ellos en la vivienda de Leal.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron más de US$650.000 en efectivo, alrededor de 2 millones de pesos argentinos y divisas de distintos países, entre ellas euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos y colombianos, además de chelines tanzanos.

También fueron secuestrados casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de éxtasis, una cantidad aún no precisada de cocaína, teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación considerada relevante para la investigación. Entre los elementos incautados había además una balanza, bolsas tipo ziploc y utensilios asociados al consumo o fraccionamiento de sustancias.

Fuentes judiciales señalaron que la presencia de dinero en múltiples monedas extranjeras abrió una línea de investigación específica para determinar el origen de los fondos y su eventual vinculación con otros delitos.

Vínculos políticos y salida del Gobierno

Dentro del área de Transporte, Leal era considerado un hombre de confianza del exsecretario Luis Pierrini. Ambos dejaron sus cargos en enero pasado, en medio de cuestionamientos por un viaje realizado en una aeronave vinculada al empresario Pablo Toviggino.

Según distintas versiones del sector, Leal mantenía además vínculos políticos con dirigentes cercanos al empresario Leonardo Scatturice, una figura de creciente influencia en distintos ámbitos vinculados al oficialismo. Tras su salida del ORSNA, el organismo quedó bajo la conducción de Noelia Ruiz.

Por el momento, Leal permanece detenido mientras la Justicia avanza con el análisis del material secuestrado y busca determinar si el hallazgo de dinero, cables de fibra óptica y estupefacientes tiene conexión con la investigación original o si dará lugar a nuevas causas penales.

RG