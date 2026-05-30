Concejales justicialistas de Entre Ríos impulsan agenda tecnológica en los municipios

La ciudad de Concepción del Uruguay fue sede del cuarto encuentro de la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos, una jornada que combinó el intercambio de experiencias legislativas municipales con capacitación en herramientas tecnológicas de vanguardia. En la apertura participó el intendente Eduardo Lauritto junto a su equipo de gobierno; la diputada nacional Marianela Marclay; el senador provincial Martín Oliva; y diputado provincial Yari Seyler.

El eje central de la jornada fue la Capacitación y Taller Práctico sobre Herramientas de Inteligencia Artificial, desarrollada bajo la consigna "Gobiernos Locales: el motor del desarrollo entrerriano". El espacio estuvo a cargo de Juan Pablo Conte, especialista en innovación tecnológica, y convocó a concejales de distintos municipios de la provincia. "Fue una experiencia muy valiosa para todos los que participamos. Pudimos ver de manera práctica cómo estas herramientas pueden aplicarse concretamente en el trabajo legislativo cotidiano, desde la elaboración de proyectos hasta la comunicación con los vecinos", señaló el presidente del bloque justicialista de Concepción del Uruguay, Juan Martín Garay. El edil destacó además la figura de Conte: "Contar con alguien de su trayectoria nos permitió entender no solo qué es la inteligencia artificial, sino cómo podemos usarla al servicio de la gestión local".

Por su parte, la presidenta del bloque Más para Entre Ríos del Concejo Deliberante de Paraná, Luisina Minni, puso de relieve el carácter federal que define a la Liga: "Lo que nos distingue es que somos concejales de toda la provincia, de municipios grandes y pequeños, y todos tenemos algo para aportar y mucho para aprender juntos. Ese intercambio horizontal es uno de los valores más importantes de estos encuentros". Además, subrayó la relevancia de incorporar la tecnología a la agenda de los gobiernos locales: "La IA y las TICs ya no son el futuro, son el presente, y los concejos deliberantes no pueden quedar al margen de esa transformación. Tenemos la responsabilidad de entender estas herramientas para legislar mejor y para acompañar a nuestras ciudades en este proceso". La concejala anticipó que la jornada dejó abierta la posibilidad de avanzar en proyectos concretos: "De estos talleres pueden surgir iniciativas muy interesantes, desde ordenanzas que regulen el uso de la IA en el ámbito municipal hasta programas de formación ciudadana. Hay un camino por delante que recién estamos empezando a transitar".