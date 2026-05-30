La reforma de Frigerio avanza con la complicidad del peronismo

Finalmente, en línea con la “motosierra” de Milei, Frigerio presentó el proyecto de Reforma Jubilatoria que busca liquidar derechos previsionales para el conjunto de los trabajadores públicos del Estado Provincial y varios municipios.

El pez por la boca muere

Cuando uno analiza los considerandos del proyecto, y los supuestos números del “déficit”, se observa que las distintas causas del desfinanciamiento de la Caja son por el incumplimiento de responsabilidades patronales, tanto del Estado provincial, municipales y los responsables Legales de los colegios Públicos de Gestión Privada.

Uno de los argumentos para la reforma es que los salarios de los activos son inferiores a las jubilaciones, pero es el propio gobierno que -aplicando la motosierra en la provincia-, paga salarios hundidos en la pobreza con bonos en negro que desfinancian la Caja.

Otra supuesta causa del desfinanciamiento, es la falta de aportes patronales de los gobiernos municipales y las comunas, por sus trabajadores adheridos a la Caja provincial. Pero quienes vienen gobernando los municipios desde hace décadas son los mismos partidos que integran el frente Juntos por Entre Ríos de Frigerio, como el PRO y la UCR, partidos vecinales, y también el peronismo. Todas fuerzas políticas que según declaraciones, aportarían sus votos en la Legislatura para liquidar los derechos previsionales, cuando son esas fuerzas políticas las responsables del “déficit”.

Otra causa del supuesto desfinanciamiento, es la falta de aportes previsionales por sus docentes, de los colegios Públicos de Gestión Privada, cuyos salarios los paga el propio estado provincial.

Como vemos, si los números que informa el gobierno son reales -lo que ponemos en duda- el “déficit” es por causa de las corruptelas y desmanejos patronales y no por culpa de los trabajadores, que seremos víctimas de la reforma.

Para el Partido Obrero, el tema de Fondo comenzaría a resolverse con el pago de salarios igual a la Canasta Familiar, y con el cumplimiento y/o aumento de los aportes patronales a la Caja. Pero para garantizar ambas cosas, es necesario organizar la economía desde los intereses de los trabajadores, política que solo es defendida por el Frente de izquierda, y no por los responsables de traernos a esta situación de miseria salarial y previsional, que ahora quieren agudizar.

Pero además, decimos que como la jubilación es un “Salario Diferido”, corresponde que la dirección de la Caja esté en manos de los propios trabajadores, votando un Directorio Obrero con mandato revocable y control de los afiliados. Al igual que las Obras sociales, no pueden ser dirigidas por los gobiernos, porque ya conocemos los resultados.

La reforma de Frigerio avanza con la complicidad del peronismo

Frigerio presentó el proyecto en Senadores, Cámara en la que el Partido Justicialista tiene mayoría. Por eso, somos muy claros al decir que la reforma, sólo puede aprobarse con la complicidad del peronismo dentro de la Legislatura, pero también afuera, con la colaboración por acción u omisión, de la dirigencia sindical peronista.

El pasado miércoles, el proyecto tomó estado parlamentario, y en la votación sobre las comisiones a las que debía enviarse, la Senadora del PJ Domínguez votó la propuesta del oficialismo.

Esto es un adelanto más de lo que puede pasar, y que se suma a lo ocurrido cuando Frigerio nos robó el IOSPER, con la colaboración inestimable de las Senadoras justicialistas Miranda y Domínguez, y de la dirigencia sindical que se mandó a guardar.

Habiendo presentado el gobierno los lineamientos de la reforma hace meses, hasta el momento sólo hubo un paro y movilización de los distintos sindicatos que agrupan a los trabajadores afectados.

Ahora el proyecto ya está en Comisiones, lo que muestra hasta el momento una política impotente para frenarla.

Por eso, desde el sindicalismo combativo hemos planteado con claridad que debemos ir a fondo en la lucha AHORA, con la perspectiva de la Huelga General Provincial, porque Frigerio viene por todo.

Pero para llevar la lucha a fondo, tendremos que ir superando en el camino, la política colaboracionista del peronismo que ya se ve en la Legislatura y en la pasividad disimulada de las direcciones sindicales.

En este marco, frente a la dirigencia que nos quiere hacer creer que no se puede hacer mucho hasta las próximas elecciones, también advertimos que son cómplices de los ataques que sufrimos HOY. Porque además, es claro que los partidos de “oposición” que hoy le dan los votos necesarios a Frigerio en la provincia, y a Milei en el Congreso Nacional, no van a revertir estas reformas si llegan al gobierno en octubre del 2027.

Vienen días definitorios para los trabajadores de la provincia. Tenemos que tomar el problema en nuestras manos, sin poner expectativas en legisladores del oficialismo o la “oposición”. Solo podemos confiar en nuestra lucha. Tenemos la fuerza, pongámosla en movimiento.

(*) Referente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Entre Ríos