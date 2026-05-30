La Municipalidad seleccionó las propuestas para el programa Talleres Culturales Barriales 2026

Se seleccionaron las propuestas para los talleres culturales municipales.
Los proyectos formarán parte del programa Talleres Culturales Barriales 2026, una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la cultura y promover espacios de encuentro, formación y participación en distintos puntos de la ciudad.
La convocatoria, enmarcada en la Ordenanza N° 10.116, estuvo destinada a talleristas, educadores y hacedores culturales de Paraná. En esta edición se presentaron propuestas vinculadas al teatro, la danza, los títeres, las artes visuales, la literatura, el circo, la música y las manualidades, entre otras disciplinas.
Los talleres se desarrollarán en Centros Integradores Comunitarios, Salones de Usos Múltiples, comisiones vecinales y organizaciones sociales, con encuentros semanales destinados a infancias, adolescencias y público en general.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó el desarrollo del programa y la participación de la comunidad cultural en esta nueva edición, y señaló que “esta propuesta busca fortalecer los vínculos entre el Estado y el territorio a través de espacios de formación, encuentro y acceso a bienes culturales en los barrios”.
Talleres seleccionados
-Lunes
10 a 11:30 | Teatro
Infancias
CIC HumitoEstado de Palestina y Cortada 1009
Tallerista: Antonella Fernández Pabón
15 a 16:30 | Danzas Urbanas
Infancias y adolescencias
CAPS Charrúa
Poeta José Murga y Poeta Seri, barrio Las RosasTallerista: Juliana Nair Godoy
15:30 a 17 | Danza
Infancias
Merendero Pancita Feliz | Barrio San MartínAmeghino y calle 1316
Tallerista: Constanza Sampietro
15:30 a 17 | Artes Visuales
(Cada 15 días – consultar con el espacio)
Adolescencias
Merendero Boina de Vasco | Barrio Anacleto Medina
Juan Aníbal Vives 1623
Tallerista: Lau Claus
17 a 18:30 | Cerámica
Infancias y adolescencias
Biblioteca Laura Vicuña | Barrio Los ArenalesCalle El Patí y El Manguruyú
Tallerista: Fabio Moreira
17:30 a 19 | Cerámica
Infancias
Comisión Vecinal Jardín de las Américas
Ricardo Balbín 751 | Comunidad Vecinal de las AméricasTallerista: Nancy Larrart
Martes
15 a 16:30 | Costura Creativa
Adolescencias
SUM Comisión Vecinal Nueva Ciudad | Barrio La Nueva Ciudad
Calle 1406 entre Carlos Darwin y calle 1404Tallerista: Milagros Burgos
17 a 18:30 | Artes Visuales
Infancias
Merendero Los Juniors | Barrio Maccarone
Manuel Dorrego 750Tallerista: Analía Mayer
18:30 a 20 | Expresión Corporal
Infancias y adolescencias
Biblioteca Popular Caminantes | Barrio Los Gobernadores
Gdor. José F. Antelo entre Gdor. Basavilbaso y Dr. Fco. Medus
Tallerista: Luciano Caminos
-Miércoles
10:15 a 11:45 | Artes Visuales
(Cada 15 días – consultar con el espacio)
Adolescencias
Merendero Boina de Vasco | Barrio Anacleto Medina
Juan Aníbal Vives 1623
Tallerista: Lau Claus
15:30 a 17 | Artes Plásticas y Grabado
Infancias y adolescencias
Comisión Vecinal Mariano Moreno
Alvar Núñez Cabeza de Vaca 1222
Tallerista: Berenise Fernández
15:30 a 17 | Artes Visuales
Infancias
Comisión Vecinal El Morro
Alfredo Dugratty y Simón Bolívar
Tallerista: Luciano Ávila
16 a 17:30 | Taller de Mural Colectivo
(sábados, jornadas extendidas)
Infancias y adolescencias
Comisión Vecinal Rocamora
Santo Domínguez 113
Tallerista: Adrián Alejandro Carreira
17 a 18:30 | Humor Gráfico e Historieta
Infancias
SUM San JorgeLuis Palma y Luis E. Vernet
Tallerista: Maximiliano Sanguinetti
17 a 18:30 | Confección de Juguetes Populares
Infancias
CIC EsteVicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña
Tallerista: Fabio Deganutti
17:30 a 19 | Teatro y Movimiento
Adolescencias
Salón Vecinal Jardines del SurVilla San Benito y Floriano ZapataTallerista: Carmen Alday
-Jueves
14 a 15:30 | Arte y Muralismo
Preadolescencias
Centro de Salud Mental para las Juventudes | Barrio Nueva Esperanza
Salvador Caputto 2656
Tallerista: Maricel Silva
16:30 a 18 | Murga, Circo y Teatro
Infancias
CIC La Floresta
El Resero y Burmeister
Tallerista: Lucas Báez
16:30 a 18 | Batucada
Infancias y adolescencias
Centro Socio-comunitario Cultural “La Casita de los Gurises” | Barrio Mosconi
Antonio Franzotti entre Estado de Palestina y Alberto Ginastera
Tallerista: Carla Zárate
17 a 18:30 | Teatro - Batucada
Infancias y adolescencias
Centro Comunitario Toma Nueva
El Pacú entre El Surubí y Camino Costero
Tallerista: Dimas Santillán
17 a 19:30 | Percusión
Infancias y adolescencias
Biblioteca Pedro Lemebel | Barrio El Sol
Santos Vega, galería comercial El Sol frente a Escuela Nº3 Bazán y Bustos
Tallerista: Gustavo Pérez
-Viernes
17 a 18:30 | Circo
Infancias
Centro Comunitario Guiraldes (Plaza de los Trabajadores)Ricardo Güiraldes y calle Junín
Tallerista: Leandro Bogado
17:30 a 19 | Percusión
Infancias y adolescencias
Biblioteca Colibrí | Barrio Padre Kolbe
Santa Elena y Virgen Nuestra Señora de Luján
Tallerista: Víctor Fluckiger
18 a 19:30 horas | Percusión
Infancias
Centro Comunitario Los Berros | Barrio Los Berros
Moisés Lebensohn y cortada 832
Tallerista: María José Scattini
18 a 19:30 horas | Teatro
Infancias y adolescencias
Comisión Vecinal Villa Sarmiento
Francisco Soler 1663Tallerista: Tamara Princic
-Sábado
10 a 11:30 horas | Taller de Ritmos y Exploración Corporal
Infancias y adolescencias
Comisión Vecinal Balbi
Boulevard Sarmiento 884
Tallerista: Natalia Nader
10 a 11:30 | Teatro
Infancias
Comisión Vecinal Bajada Grande
Avenida Estrada 3600
Tallerista: Isabella Agustina Sánchez