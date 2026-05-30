La Municipalidad seleccionó las propuestas para el programa Talleres Culturales Barriales 2026

Se seleccionaron las propuestas para los talleres culturales municipales.

Los proyectos formarán parte del programa Talleres Culturales Barriales 2026, una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la cultura y promover espacios de encuentro, formación y participación en distintos puntos de la ciudad.

La convocatoria, enmarcada en la Ordenanza N° 10.116, estuvo destinada a talleristas, educadores y hacedores culturales de Paraná. En esta edición se presentaron propuestas vinculadas al teatro, la danza, los títeres, las artes visuales, la literatura, el circo, la música y las manualidades, entre otras disciplinas.

Los talleres se desarrollarán en Centros Integradores Comunitarios, Salones de Usos Múltiples, comisiones vecinales y organizaciones sociales, con encuentros semanales destinados a infancias, adolescencias y público en general.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó el desarrollo del programa y la participación de la comunidad cultural en esta nueva edición, y señaló que “esta propuesta busca fortalecer los vínculos entre el Estado y el territorio a través de espacios de formación, encuentro y acceso a bienes culturales en los barrios”.

Talleres seleccionados

-Lunes

10 a 11:30 | Teatro

Infancias

CIC HumitoEstado de Palestina y Cortada 1009

Tallerista: Antonella Fernández Pabón

15 a 16:30 | Danzas Urbanas

Infancias y adolescencias

CAPS Charrúa

Poeta José Murga y Poeta Seri, barrio Las RosasTallerista: Juliana Nair Godoy

15:30 a 17 | Danza

Infancias

Merendero Pancita Feliz | Barrio San MartínAmeghino y calle 1316

Tallerista: Constanza Sampietro

15:30 a 17 | Artes Visuales

(Cada 15 días – consultar con el espacio)

Adolescencias

Merendero Boina de Vasco | Barrio Anacleto Medina

Juan Aníbal Vives 1623

Tallerista: Lau Claus

17 a 18:30 | Cerámica

Infancias y adolescencias

Biblioteca Laura Vicuña | Barrio Los ArenalesCalle El Patí y El Manguruyú

Tallerista: Fabio Moreira

17:30 a 19 | Cerámica

Infancias

Comisión Vecinal Jardín de las Américas

Ricardo Balbín 751 | Comunidad Vecinal de las AméricasTallerista: Nancy Larrart

Martes

15 a 16:30 | Costura Creativa

Adolescencias

SUM Comisión Vecinal Nueva Ciudad | Barrio La Nueva Ciudad

Calle 1406 entre Carlos Darwin y calle 1404Tallerista: Milagros Burgos

17 a 18:30 | Artes Visuales

Infancias

Merendero Los Juniors | Barrio Maccarone

Manuel Dorrego 750Tallerista: Analía Mayer

18:30 a 20 | Expresión Corporal

Infancias y adolescencias

Biblioteca Popular Caminantes | Barrio Los Gobernadores

Gdor. José F. Antelo entre Gdor. Basavilbaso y Dr. Fco. Medus

Tallerista: Luciano Caminos

-Miércoles

10:15 a 11:45 | Artes Visuales

(Cada 15 días – consultar con el espacio)

Adolescencias

Merendero Boina de Vasco | Barrio Anacleto Medina

Juan Aníbal Vives 1623

Tallerista: Lau Claus

15:30 a 17 | Artes Plásticas y Grabado

Infancias y adolescencias

Comisión Vecinal Mariano Moreno

Alvar Núñez Cabeza de Vaca 1222

Tallerista: Berenise Fernández

15:30 a 17 | Artes Visuales

Infancias

Comisión Vecinal El Morro

Alfredo Dugratty y Simón Bolívar

Tallerista: Luciano Ávila

16 a 17:30 | Taller de Mural Colectivo

(sábados, jornadas extendidas)

Infancias y adolescencias

Comisión Vecinal Rocamora

Santo Domínguez 113

Tallerista: Adrián Alejandro Carreira

17 a 18:30 | Humor Gráfico e Historieta

Infancias

SUM San JorgeLuis Palma y Luis E. Vernet

Tallerista: Maximiliano Sanguinetti

17 a 18:30 | Confección de Juguetes Populares

Infancias

CIC EsteVicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña

Tallerista: Fabio Deganutti

17:30 a 19 | Teatro y Movimiento

Adolescencias

Salón Vecinal Jardines del SurVilla San Benito y Floriano ZapataTallerista: Carmen Alday

-Jueves

14 a 15:30 | Arte y Muralismo

Preadolescencias

Centro de Salud Mental para las Juventudes | Barrio Nueva Esperanza

Salvador Caputto 2656

Tallerista: Maricel Silva

16:30 a 18 | Murga, Circo y Teatro

Infancias

CIC La Floresta

El Resero y Burmeister

Tallerista: Lucas Báez

16:30 a 18 | Batucada

Infancias y adolescencias

Centro Socio-comunitario Cultural “La Casita de los Gurises” | Barrio Mosconi

Antonio Franzotti entre Estado de Palestina y Alberto Ginastera

Tallerista: Carla Zárate

17 a 18:30 | Teatro - Batucada

Infancias y adolescencias

Centro Comunitario Toma Nueva

El Pacú entre El Surubí y Camino Costero

Tallerista: Dimas Santillán

17 a 19:30 | Percusión

Infancias y adolescencias

Biblioteca Pedro Lemebel | Barrio El Sol

Santos Vega, galería comercial El Sol frente a Escuela Nº3 Bazán y Bustos

Tallerista: Gustavo Pérez

-Viernes

17 a 18:30 | Circo

Infancias

Centro Comunitario Guiraldes (Plaza de los Trabajadores)Ricardo Güiraldes y calle Junín

Tallerista: Leandro Bogado

17:30 a 19 | Percusión

Infancias y adolescencias

Biblioteca Colibrí | Barrio Padre Kolbe

Santa Elena y Virgen Nuestra Señora de Luján

Tallerista: Víctor Fluckiger

18 a 19:30 horas | Percusión

Infancias

Centro Comunitario Los Berros | Barrio Los Berros

Moisés Lebensohn y cortada 832

Tallerista: María José Scattini

18 a 19:30 horas | Teatro

Infancias y adolescencias

Comisión Vecinal Villa Sarmiento

Francisco Soler 1663Tallerista: Tamara Princic

-Sábado

10 a 11:30 horas | Taller de Ritmos y Exploración Corporal

Infancias y adolescencias

Comisión Vecinal Balbi

Boulevard Sarmiento 884

Tallerista: Natalia Nader

10 a 11:30 | Teatro

Infancias

Comisión Vecinal Bajada Grande

Avenida Estrada 3600

Tallerista: Isabella Agustina Sánchez