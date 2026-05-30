Memoria, Verdad y Justicia: Morón homenajeó María Elena Bugnone, docente víctima de la dictadura

Este viernes 29 de mayo por la tarde, el cruce de (las calles) Concejal Horacio Julián y Julián Pérez dejó de ser una simple referencia barrial de Morón (Provincia de Buenos Aires) para convertirse en un espacio de resistencia contra el olvido. En ese punto exacto, se instaló una señalización que rinde homenaje a María Elena Bugnone, docente detenida-desaparecida el 25 de mayo de 1978. La jornada coronó meses de trabajo colectivo y reconstrucción histórica que unieron a estudiantes, docentes y familiares alrededor de una misma búsqueda: rescatar la historia de una joven arrebatada por el terrorismo de Estado.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Escuela Municipal de Educación Bilingüe para Sordos e Hipoacúsicos Dr. Ramón Carrillo y la Dirección de Derechos Humanos de Morón, representa la segunda marca territorial promovida por el Municipio en el espacio público. La primera fue realizada en Haedo para señalizar un inmueble que funcionó como imprenta clandestina del Partido por la Victoria del Pueblo uruguayo en el contexto del Plan Cóndor, destacó el portal de Tiempo Argentino.

Para dar sustento a este homenaje, la comunidad educativa investigó la vida de María Elena Bugnone Cepeda Bonafini, llamada afectuosamente por sus allegados “Negrita”. Nacida el 30 de mayo de 1953 en Gualeguaychú, además de ejercer la docencia cursaba las carreras de Psicología y Medicina en la Universidad Nacional de La Plata y militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML).

Al momento de su secuestro, ocurrido en la pensión donde residía sobre la calle Horacio Julián, tenía apenas 24 años. Testimonios posteriores confirmaron su cautiverio en el centro clandestino “El Banco”, sumándose su historia a la tragedia de su compañero, Jorge Omar Bonafini —hijo de Hebe de Bonafini—, quien también había sido víctima de desaparición forzada un año antes, en febrero de 1977.

Su destino estuvo marcado por la persecución a toda una generación comprometida, pero también por una enorme calidez humana que hoy resurge gracias al esfuerzo de las nuevas generaciones.

Uno de los aspectos más transformadores del proyecto radica en el rigor y la sensibilidad de la investigación, ya que gran parte de las averiguaciones, el contacto con los familiares y la recopilación de información estuvieron a cargo de estudiantes del nivel primario. Los chicos y chicas se convirtieron en protagonistas del proceso: formularon preguntas, buscaron información y lograron establecer un vínculo afectivo con los familiares de María Elena en Entre Ríos, transformándose en una pieza central para concretar este homenaje.

La mirada de las docentes de la escuela Dr. Carrillo

Al respecto, la docente de la institución, Natalia Frascarelli, relató: “El año pasado comenzamos este proyecto investigando sobre los docentes desaparecidos en nuestro país. Luego seleccionamos a una docente que fue secuestrada y que residía en Morón. A partir de ahí logramos comunicarnos con su familia, hacer una vinculación, realizar videollamadas y compartir mensajes. La familia amorosamente nos brindó más información y así pudimos conocer un poquito más a María Elena”, consignó el portal de Tiempo Argentino.

En este testimonio aparece un encuentro profundo entre generaciones: la posibilidad de que estudiantes sordos e hipoacúsicos construyan un puente entre pasado y presente para que los horrores de la dictadura no queden reducidos a una efeméride o a una página de manual.

Esa emoción atravesó toda la jornada. Porque cada paso significó volver a nombrar a quien el Terrorismo de Estado quiso borrar. Volver a mirar las calles del barrio sabiendo que allí ocurrieron el miedo y el silencio, pero también comprendiendo que en esos mismos lugares hoy puede construirse memoria colectiva.

En consonancia con este enfoque, la directora de la institución, Tiziana Rey, sostuvo que el trabajo forma parte del proyecto institucional “Trazando Lengua y Comunidad”, una propuesta que busca garantizar el acceso a la historia desde una perspectiva inclusiva y respetando la identidad lingüística de los estudiantes.

“Este año, al cumplirse 50 años del último golpe cívico-militar, decidimos reafirmar la memoria, la verdad y la justicia como pilares de nuestra convivencia y como horizonte pedagógico”, afirmó.

Y agregó una definición que atraviesa el corazón de la propuesta educativa: “Sabemos que la lengua nos inscribe en la historia, nos otorga identidad y nos permite ser parte de esta construcción de memoria colectiva, produciendo sentido y ampliando derechos”.

Bajo esta premisa, en una escuela donde la Lengua de Señas es el eje del aprendizaje, la comunicación y el desarrollo cultural, el trabajo adquiere una dimensión aún más profunda: garantizar que todos y todas puedan acceder a la historia, apropiarse de ella y transformarla en una experiencia compartida.

La dirección de DDHH de Morón

Por su parte, el director de Derechos Humanos de Morón, Gustavo Moreno, destacó la importancia de las marcas territoriales de memoria y sostuvo: “Las marcas territoriales de Memoria son mojones, huellas, que en su materialidad nos devuelven los sucesos dolorosos ocurridos en nuestros territorios. Nos devuelven la ausencia de las y los 30.000 compañeras y compañeros secuestrados y desaparecidos. Estas marcas nos interpelan ante el desafío de darle sentido y profundidad a ese pasado, para pensar un futuro participativo, inclusivo, justo, democrático y soberano”.

Además, señaló que “iniciativas como esta señalización nos invitan a profundizar las acciones de gobierno junto a diferentes sectores de la comunidad moronense, para defender los derechos conquistados y ampliarlos mediante políticas públicas concretas”.

Y agregó: “Construir memoria es construir una sociedad donde todas las personas tengan un lugar y un futuro. Y eso será posible con políticas inclusivas, democráticas y comprometidas: educar en la inclusión es defender los derechos humanos todos los días”.

De este modo, la señalización del lugar donde vivía María Elena trascendió el mero homenaje. El barrio recuperó su nombre y su recuerdo, fortaleciendo la identidad de un territorio que decidió no olvidar, entendiendo que un barrio sin memoria es un barrio sin identidad, resaltó el portal de Tiempo Argentino.

A medio siglo del golpe cívico-militar, Morón volvió a demostrar que la memoria no es un ejercicio estático de evocación del pasado, sino una construcción colectiva y permanente que se sostiene desde las aulas, las comunidades y la convicción irrenunciable del Nunca Más.