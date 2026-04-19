Eugenio Provens festejó la victoria en el TC Pista en Concepción del Uruguay

Este domingo se disputaron series y final correspondientes a la cuarta fecha del Campeonato 2026 del TC Pista. En el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay, los pilotos de la telonera salieron a buscar el mejor resultado posible en las series para luego definir todo en la final.

En las series los ganadores fueron Eugenio Provens y Bautista Damiani. El primero le ganó la pulseada a Nicanor Santilli Pazos, el poleman, para luego comandar las acciones con autoridad. Por su parte, el puntero del campeonato Damiani hizo respetar su primer lugar en la partida y llegó así a la línea de meta.

En la final comenzaron mano a mano Provens y Damiani, pero el ganador de la serie más rápida fue el que acabó imponiéndose. Damiani cedió algo de terreno y la distancia en favor del líder era óptima para su tranquilidad.

En el primer relanzamiento que tuvo la competencia después del abandono de Eddy Mion, Felipe Bernasconi le ganó el puesto a Santilli Pazos y se convirtió en el nuevo tercero, de manera que quedó conformado el trío de punta que siguió así hasta el final de la competencia.

El ganador fue Provens seguido por Damiani y Bernasconi. Santilli Pazos, que compite para el Fadel Werner Competición terminó en el cuarto lugar. El ramirense Manuel Borgert terminó en el décimo lugar.

El campeonato es liderado por Damiani con 156 puntos, seguido por Provens con 152, con lo que la pelea podrá ver crecer su disputa en la próxima carrera. La competencia seguirá el fin de semana del 10 de mayo en Termas de Río Hondo.

Resultados | TC Pista | Fecha 4 (en Concepción del Uruguay)

1°) Eugenio Provens (Dodge): 36’46”772/2000.

2°) Bautista Damiani (Chevrolet): a 2”675/1000.

3°) Felipe Bernasconi (Toyota): a 4”781/1000.

4°) Nicanor Santilli Pazos (Ford): a 10”516/1000.

5°) Benjamín Antón (Ford): a 11”242/1000.

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10°) Manuel Borgert (Ford): a 25”474/1000.