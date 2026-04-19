Con Sebastián Vega, Boca se consagró campeón de América

Este sábado por la noche, Boca Juniors enfrentó a Sesi Franca en el marco de la definición del Basketball Champions League Americas. Fue en el estadio de Obras Sanitarias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se jugó el Final Four del certamen que contó también con la participación de Flamengo y Nacional de Uruguay.

En las semifinales, Boca se impuso a Flamengo por un amplio 81-58 y Sesi Franca dio cuenta del elenco uruguayo por 83-71. De esta manera, ambos ganaron el derecho a jugar la final del torneo en el Templo del Rock. Previamente se definió el tercer lugar, que acabó en manos del Bolso que se impuso por 94-65.

En la definición ambos equipos empezaron con un altísimo goleo que adelantó a Boca por apenas tres puntos durante el primer parcial: 31-28. En el segundo tramo bajaron notablemente la intensidad y siguió siendo el Xeneize el que marchaba por delante en el tanteador. Parcial de 16-10 para la victoria por 47-38 hacia el descanso en favor del equipo de Nicolás Casalánguida.

En la segunda mitad del juego nada cambió. Boca volvió a imponerse en el tercer cuarto por 19-15 y en el último tramo por 20-19 para consagrarse campeón con la victoria final por 86-72. El equipo argentino ganó los cuatro cuartos y se impuso en el juego para quedarse con el título.

En el Xeneize estuvo desde el arranque el experimentado gualeguaychuense Sebastián Vega, autor de dos puntos en una final en la que además aportó seis rebotes y cinco asistencias.

Este es el primer título para el Xeneize, que había terminado como subcampeón en la temporada anterior luego de perder en la definición ante Flamengo por 83-57.

-SÍNTESIS-

Sesi Franca 72-86 Boca Juniors.



Parciales: 28-31 // 38-47 (10-16) // 53-66 (15-19) // 72-86 (19-20).



Formaciones:

SESI FRANCA (72)

*Corderro Bennett: 7pts.

*Cristiano felicio: 3rbs, 2as, 2per.

*Lucas Dias: 17pts, 7rbs, 1as.

*Georginho De Paula: 15pts, 4rbs, 5as, 4rec.

*David Jackson: 16pts, 2rbs, 1as, 2per, 1rec.

Juan Laterza: 3pts, 4rbs, 1as.

Rafa Mineiro: 5pts, 3rbs, 1as, 1rec, 1ta.

Luis Rodríguez Jr. (x): 9pts, 3rbs, 2rec.

DT: Helinho Rubens.



BOCA JUNIORS (86)

*Santiago Scala: 18pts, 6rbs, 5as, 1per, 1rec.

*Michael Smith: 12pts, 4rbs, 2as, 2per.

*Sebastián Vega: 2pts, 6rbs, 5as, 1per.

*Agustín Barreiro: 11pts, 4rbs, 2as, 1per.

*Francisco Caffaro: 15pts, 6rbs, 1as.

Wayne Langston: 5pts, 2rbs, 1per.

Lucas Faggiano: 10pts, 2rbs, 3per.

Nicolás Stenta: 3pts, 4rbs, 1as, 2per.

Martín Cuello: 7pts, 3rbs, 2as, 1per, 1rec.

Franco Giorgetti: 3pts, 5rbs, 1as.

DT: Nicolás Casalánguida.



*Inicialistas.



(x) Excluido.



Árbitros: Roberto Vázquez - Julio Anaya - Carlos Peralta.



Estadio: Obras Sanitarias.