Central Entrerriano perdió la ventaja de localía y deberá ganar en La Plata

Este sábado por la noche, Central Entrerriano recibió a Gimnasia La Plata en el marco de la segunda presentación por la serie de octavos de final (cuartos de la Conferencia Sur) en la Liga Argentina de Básquet. El duelo contó con el arbitraje de Silvio Guzmán y Guillermo Grondona y se disputó en el estadio José María Bértora.

En el inicio del desarrollo del encuentro fue el Lobo platense el que marcó el ritmo del juego. Con más precisión en ataque, el conjunto visitante logró sacar distancia en el primer tramo para acabar yéndose al descanso con una victoria parcial de 24-18. Pese a que mejoró sus números en el segundo cuarto, el Rojinegro no consiguió pasar al frente al final del tramo y acabó yéndose al descanso con derrota por dos puntos: 35-33.

En la segunda mitad del juego Gimnasia consiguió imponerse en ambos cuartos para acabar cerrando la victoria a su favor. En el tercero ganó por 21-19 y en el último por 17-14 para acabar configurando el resultado final de 73-66 con el que logró igualar la serie 1-1 y trasladar la ventaja de localía a su favor.

Con 22 puntos y 10 rebotes la figura fue Ezequiel Paz, jugador del visitante. También firmaron dobles-dobles Gianfranco Sinconi Bonetto con 10 puntos y 12 rebotes para el Lobo; y Aquiles Montani Wortzel con 11 puntos y 10 rebotes para el local.

El martes en el Polideportivo Víctor Nethol continuará la historia entre estos dos elencos para definir quién se pone en ventaja dentro de la serie.

-SÍNTESIS-

Central Entrerriano 66-73 Gimnasia La Plata.



Parciales: 18-24 // 33-35 (15-11) // 52-56 (19-21) // 66-73 (14-17).



Formaciones:

CENTRAL ENTRERRIANO (66)

*Lautaro Pividori: 12pts, 4rbs, 1as, 3rec, 2per.

*Aquiles Montani Wortzel: 11pts, 10rbs, 2per.

*Johu Castillo Borja: 14pts, 9rbs, 1as, 2rec, 3ta.

*Nicolás Reynoso: 4pts, 1rb, 1per, 1ta.

*Cristian Zenclussen: 8pts, 3rbs, 4as, 1rec, 2per.

Marcos Panozzo: 3pts, 6rbs, 2per.

Juan Siboldi: 6pts, 4rbs, 1as, 1rec, 1per.

Mario Ghersetti: 8pts, 3rbs.

DT: Carlos Pascal.



GIMNASIA LA PLATA (73)

*Ezequiel Paz: 22pts, 10rbs, 5as, 2per.

*Gianfranco Sinconi Bonetto: 10pts, 12rbs, 1per, 1ta.

*Raúl Pelorosso: 12pts, 2rbs, 4as, 1rec, 5per.

*Agustín Vergara (x): 11pts, 3rbs, 1as, 1per.

*Joan Gutiérrez Conde: 1pt, 10rbs, 3as, 2rec.

Matías Carneglia: 2pts, 7rbs, 1per.

Pedro Pérez Disalvo: 1per.

Juan Boffelli: 15pts, 3rbs, 2rec, 2per.

Juan Ibarra: 1as.

DT: Fabián Renda.



*Inicialistas.



(x): Excluido.



Árbitros: Silvio Guzmán - Guillermo Grondona.



Estadio: José María Bértora.