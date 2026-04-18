Caputo cosechó otra señal de apoyo del FMI en una reunión con Kristalina Georgieva en Washington

El ministro de Economía mantuvo un encuentro formal con la directora gerente del organismo tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

Luego de la aprobación del FMI de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y el respaldo financiero de organismos multilaterales para financiar deuda, el ministro de Economía, Luis Caputo, cosechó este viernes en Washington una nueva señal de apoyo al Gobierno en una reunión con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva.

“Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza”, dijo Caputo a periodistas al término del encuentro, de poco más de una hora. “[Georgieva] está superimpresionada con los logros”, añadió el ministro, que estuvo acompañado por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, y el representante argentino ante el Fondo, Leonardo Madcur.

El encuentro se produjo pocas horas después de que funcionarios del Fondo elogiaran el acuerdo por la segunda revisión -en proceso de ser remitido al board para que habilite un desembolso de US$1000 millones- y proyectaran que en los próximos meses se desarrollará un “proceso de desinflación” en la Argentina, pese al persistente aumento del índice en los últimos diez meses.

La reunión, según había anticipado Caputo a periodistas argentinos, serviría para que el ministro hiciera un “update de la situación” y sobre diversos ejes del programa económico.

“Es una relación muy cercana, muy cordial, muy profesional, así que siempre va por ese lado. Es una relación también de muchísima confianza porque nosotros les hemos probado todo lo que dijimos", señaló el ministro antes del encuentro, en una oficina en la sede del Fondo.

Junto a otros funcionarios del equipo económico, durante tres días Caputo mantuvo varios encuentros en Washington en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial (BM).

Aunque el miércoles pasado, horas después de la llegada de Caputo a esta capital, el ministro y Georgieva habían dialogado sobre la inflación en la Argentina, el ministro sostuvo que la directora gerente no está preocupada por la aceleración en el índice de precios, sino por el “shock externo”, en referencia al impacto global que ha tenido el conflicto en Medio Oriente.

“La Argentina lo ha sufrido esto un montón de veces, y lo que termina pasando es que a veces el shock externo expone las vulnerabilidades de las políticas económicas. Nosotros no somos importadores de petróleo, pero si tuviéramos la macroeconomía desordenada este shock nos hubiera impactado brutalmente”, expresó el ministro antes de su encuentro con Georgieva.

“Entonces su preocupación es un poco eso. Es decir, no se confíen, no empiecen a hacer políticas fiscales laxas, porque entonces agregarán nafta al fuego, porque si en este contexto empiezan a gastar más y si empiezan a incrementar los niveles de deuda, entonces las tasas seguirán subiendo, las deudas se harán insostenibles, y el spillover effect terminará siendo peor que el shock mismo", describió.

El ministro también resaltó que en el FMI entienden que el Gobierno no salga a emitir deuda en los mercados internacionales a las tasas actuales, una estrategia que fue reforzada en el viaje de Caputo a Washington con los acuerdos con el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que den garantías que respalden la obtención de fondos del sector privados. El Gobierno espera sumar con estas estructuras unos US$4000 millones en total a tasa de entre 5,5% y 6,5%.

“Lo entendieron perfectamente, nos dieron la derecha y nosotros les dijimos que cuando fuera el momento indicado reconstruiríamos las reservas teniendo en cuenta la situación económica y la profundidad del mercado”, indicó Caputo.

“Salir a emitir a esas tasas [en el mercado, que rondan el 9%] cuando podemos refinanciar a tasas más bajas no le conviene al país. Además, mejora las condiciones técnicas del mercado”, señaló el ministro. “Y al mismo tiempo, algo que se dice poco, el paso del tiempo nos juega a favor, porque los fundamentos económicos mejoran. Y eventualmente, cuando el riesgo país comprima y esté a una tasa más razonable, ahí sí se podrá volver al mercado", explicó.

De cara al futuro, la perspectiva del Fondo es que, gracias a la movilización de este financiamiento, a la implementación del programa y a una mayor acumulación de reservas, se observe “una reducción en los diferenciales de riesgo (spreads) y, con el tiempo, un acceso oportuno y más sostenible a los mercados internacionales de capitales“, explicó este viernes Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo y funcionario clave en las negociaciones con la Argentina.

En la primera revisión del programa, a mediados del año pasado, el Fondo había planteado que el regreso a los mercados debería haber sido hacia “principios de 2026″. Y en el comunicado del miércoles sobre la segunda revisión señaló que “con el tiempo” se espera “un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales“.

Según Cubeddu, el plan consiste en presentar la segunda revisión ante el board en algún momento entre principios y mediados de mayo. “Actualmente nos encontramos en pleno proceso de preparación de la documentación necesaria para tal fin”, dijo.

Fuente: La Nación, Guillermo Idiart.