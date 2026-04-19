TC: en Concepción del Uruguay, Mangoni celebró tras casi tres años

Santiago Mangoni se impuso en la cuarta final de la temporada, tras ganar la serie más rápida.

Este domingo se desarrollaron series y final correspondientes a la cuarta fecha del Turismo Carretera. En el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay se midieron los más de 50 pilotos que compitieron en ambas pruebas previstas para lo largo de la jornada.

En las series, que tuvieron el cambio obligado por la penalización que cumplió el poleman Marco Dianda, el ganador de la primera batería fue Mauricio Lambiris. El uruguayo, que clasificó segundo, aprovechó el haber heredado el liderazgo y de esta manera comandó su serie. Se impuso a Otto Fritzler y Julián Santero, que completaron el podio. Mariano Werner terminó quinto.

En la segunda batería, que acabó siendo la más rápida, el líder en pista fue Santiago Mangoni, que pudo mantener el liderazgo por encima de Agustín Canapino, con quienes terminaron la competencia respetando el 1-2. El tercer puesto fue para Diego Azar.

En la cuarta batería llegaron las malas noticias para la representación local. Nicolás Bonelli sufrió un toque de Valentín Aguirre que lo dejó afuera de la lucha y lo retrasó hasta el último lugar. Aguirre quedó primero seguido por José Urcera y Jeremías Scialchi, pero el ganador fue sancionado por el toque a Bonelli y ordenaron que parta detrás del uruguayense. De esta manera se impuso Urcera seguido de Scialchi y Jorge Barrio.

Santiago Mangoni comenzó liderando la final, seguido por Lambiris y Urcera y en esas posiciones llegaron a la bandera a cuadros. El ganador fue Mangoni, que se impuso en la largada y los tres relanzamientos con los que contó la competencia, de manera que se aseguró una importante victoria para poder luchar por el título.

Para los entrerrianos la suerte fue dispar. Mariano Werner acabó 14°, sin poder elevar mucho su clasificación luego de las series; mientras que Nicolás Bonelli abandonó a cinco giros del final y quedó en la 50ª posición.

La próxima final de la temporada será en el autódromo de Termas de Río Hondo, el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 4 (en Concepción del Uruguay)

1°) Santiago Mangoni (Chevrolet): 46’15”372/1000.

2°) Mauricio Lambiris (Ford): a 714/1000.

3°) José Urcera (Toyota): a 1”450/1000.

4°) Otto Fritzler (Mercedes Benz): a 1”769/1000.

5°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 2”656/1000.

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14°) Mariano Werner (Ford): a 6”521/1000.

50°) Nicolás Bonelli (Ford): a 5 vueltas.