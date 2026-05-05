Avanza el proyecto que busca flexibilizar las rendiciones que deban hacer clubes de barrio que reciben aportes

A ocho meses de haber ingresado a la Cámara de Diputados, este martes las Comisiones de Presupuesto y de Deportes empezarán a analizar un proyecto que establece la creación de un régimen de flexibilización y adecuación de las exigencias renditivas para clubes deportivos y asociaciones civiles orientadas al deporte.

La iniciativa presentada por Carlos Damasco remarca en sus fundamentos que la mayoría de las instituciones deportivas por dirigentes que trabajan ad honorem y sin personal administrativo que imposibilita cumplir con “carga burocrática para rendir los fondos que reciben del Estado provincial que muchas veces resulta desproporcionada y pone en riesgo el funcionamiento institucional”.

El diputado aclara que no es objetivo del proyecto sacar el control estatal sino plasmar un mecanismo de rendición “adecuado” a la realidad social y operativa de los clubes deportivos basado en la acreditación simplificada de actividades realizadas.

Por otro lado, el proyecto contempla una exoneración de aquellas rendiciones pendientes que hoy se encuentran observadas o en trámite ante el Tribunal de Cuentas o en sede judicial, siempre que se demuestre el cumplimiento del objeto social para el que se recibieron los aportes, publicó Apf Digital.

“Esta propuesta no debilita el control estatal, sino que lo adapta a la realidad concreta de instituciones esenciales, muchas veces relegadas o excluidas del sistema por no poder afrontar una estructura burocrática que no se corresponde con su modo de operar cotidiano”, señala el legislador del Bloque La Libertad Entre Ríos.

Por último, expresó: “Creemos firmemente que el Estado no debe convertirse en un obstáculo para la vida institucional de quienes, con compromiso y esfuerzo, suplen muchas veces su propia ausencia en los barrios, pueblos y comunidades. Por el contrario, debe acompañarlos, facilitar su desarrollo y garantizar su sostenibilidad”.