Autovía del Mercosur habilitó una oficina virtual para consultar y pagar facturas de TelePASE

Autovía del Mercosur informó que ya se encuentra operativa la Oficina Virtual para consulta y pago de facturas correspondientes al sistema TelePASE, una nueva herramienta digital disponible a través de su sitio oficial.

Según se indicó, los usuarios podrán ingresar a la plataforma utilizando la patente del vehículo para consultar el detalle de deuda generado por los cruces registrados mediante TelePASE y regularizar su situación de manera online.

Desde la concesionaria recordaron que el pago del peaje continúa siendo obligatorio para todos los vehículos que circulan por el corredor concesionado. Además, advirtieron que el incumplimiento en los pagos podrá derivar en la inhabilitación de dispositivos TelePASE asociados a deuda, así como también impedir la activación de nuevos dispositivos vinculados al dominio del vehículo.

La empresa recordó además que, desde el inicio de la nueva operatoria implementada en las estaciones de peaje, ya no se realiza cobro en efectivo.

Para los usuarios que aún no utilizan TelePASE, el corredor dispone de un sistema de pago manual electrónico mediante tótems habilitados para operar con código QR, tarjetas de crédito y débito, además de tecnología NFC desde teléfonos celulares.

Finalmente, señalaron que el sistema manual electrónico tiene un valor equivalente al doble del abonado mediante TelePASE, por lo que recomendaron adherirse al sistema automático para agilizar la circulación y reducir costos de viaje.

APF