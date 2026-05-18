Rally Entrerriano: Concepción del Uruguay recibirá a la tercera fecha

Las autoridades de la categoría junto al intendente de La Histórica, José Lauritto.

Concepción del Uruguay recibirá a la tercera fecha del Campeonato Entrerriano de Rally RUS 2026. Será el 5, 6 y 7 de junio y se dará en el marco de los festejos por el 243° aniversario de la ciudad.

La competencia reunirá a los mejores binomios de la provincia, provincias vecinas y países vecinos como la República Oriental del Uruguay, quienes recorrerán los tradicionales caminos uruguayenses en una nueva edición de una de las fechas más esperadas del calendario.

Durante las tres jornadas se espera una importante convocatoria de público, equipos y visitantes, generando además un significativo movimiento turístico, comercial y gastronómico para toda la región. El Rally vuelve a consolidarse como un evento de gran relevancia deportiva y social para la ciudad.

Desde la organización destacaron especialmente el acompañamiento y el compromiso de las autoridades municipales de Concepción del Uruguay, quienes hicieron posible la realización de esta competencia en el marco de una fecha tan importante para la comunidad.

Asimismo, expresaron su agradecimiento al Municipio por el constante apoyo brindado al deporte motor y por continuar apostando a eventos que promueven el turismo, el trabajo conjunto y el crecimiento de la ciudad.

En los próximos días se brindarán mayores detalles sobre el recorrido, cronograma oficial de actividades y lugares habilitados para el público.