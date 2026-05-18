Este martes se pondrán a la venta las entradas para la final entre River y Belgrano

El estadio Mario Kempes, escenario de la definición entre el Millonario y el Pirata.

Desde este martes 19 de mayo se podrán comprar las entradas para la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol que protagonizarán River y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El encuentro se jugará el domingo desde las 15.30, con la presencia de ambas parcialidades.

De acuerdo a lo informado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ambas hinchadas contarán con la misma cantidad de populares y plateas para asistir al encuentro en La Docta.

La venta de tickets se realizará a través de una página web (deportick.com), con este cronograma:

Martes 19/05 – 14: preventa exclusiva para clientes de Naranja X

Miércoles 20/05 – 14: venta a Socios

En caso de existir remanente de entradas se informará oportunamente la venta a No Socios.

A través de sus canales de información, los clubes participantes informarán oportunamente sobre el proceso de venta para sus propios socios.

Valor de las entradas

River

Popular Willington (socio): $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Belgrano

Popular Artime (socio): $80.000.

Popular Artime (no socio): $150.000.

Platea Gasparini (socio): $120.000.

Platea Gasparini (no socio): $180.000

Importante

La LPF informó, además, que los espectadores deberán presentar de manera excluyente el DNI físico (tarjeta) para su escaneo en los molinetes de ingreso. No serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. Además se aclaró que no se venderán entradas en el estadio el día del partido.