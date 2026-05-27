Granja Tres Arroyos cerró por tiempo indeterminado su planta La China y culpó al sindicato

La empresa Granja Tres Arroyos comunicó este miércoles que decidió cerrar por tiempo indeterminado su planta La China, en Concepción del Uruguay ante "los constantes conflictos gremiales". Sin mencionar a un gremio en particular, todo indica que alude al Sindicato de la Alimentación, que ha acompañado a los empleados que reclaman por sus puestos de trabajo.

Es el primer comunicado oficial que se conoce de la firma, luego de que el martes los trabajadores se encontraran con un cartel en el ingreso a la planta que les informaba del cierre "temporario". Este jueves, habrá un encuentro entre las partes en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos en el marco de una conciliación dispuesta por el gobierno.

Horas después de la convocatoria, la firma dio a conocer que el cierre será por tiempo indeterminado "debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región".

"La empresa Granja Tres Arroyos se encuentra atravesando una delicada situación financiera como consecuencia del cierre de mercados de exportación por la situación sanitaria internacional (gripe aviar), la pérdida de competitividad y el fuerte deterioro de las condiciones económicas del sector. En este contexto, debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar un programa de retiros voluntarios y afrontar sus obligaciones de manera escalonada y en cuotas", se añadió en un parte de prensa enviado a ANÁLISIS.

Enseguida, se refirió que "en la planta de Concepción del Uruguay se registraron en los últimos meses medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas que afectaron la previsibilidad operativa, con trabajadores en constante paro, trabajo a desgano y un altísimo nivel de ausentismo, lo que comenzó a generar un conflicto en toda la cadena productiva".

Además, aseguraron que "se reportaron actitudes violentas y bloqueo por parte de algunos responsables sindicales hacia los trabajadores que manifestaban su voluntad de trabajar para sostener el funcionamiento de la planta y preservar sus fuentes de trabajo. Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado, a la espera de encontrar canales de entendimiento que le permitan continuar con sus operaciones en el futuro".

Por último, se recordó que la empresa tiene 65 años de trayectoria y que, como muchas otras, "hoy se encuentra abocada a la búsqueda de soluciones que le permitan continuar con sus actividades a nivel local, sostener las fuentes de trabajo de sus más de cinco mil empleados y tomar las medidas necesarias que le permitan consolidar el legado que ha construido con esfuerzo y compromiso con el país".