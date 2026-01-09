Teto Medina confirmó que fue diagnosticado con cáncer

El conductor Marcelo "Teto" Medina confirmó públicamente que atraviesa un delicado cuadro de salud tras haber sido diagnosticado con cáncer de colon con metástasis en el hígado, una situación que fue detectada hace aproximadamente tres meses y que actualmente lo mantiene bajo tratamiento médico. La información fue brindada por el propio Medina a través de sus redes sociales, donde decidió contar en primera persona qué es lo que le sucede, cómo está siendo abordado el tratamiento y cuál es su estado actual en el proceso.

Según explicó el propio Medina, el diagnóstico derivó en una primera intervención quirúrgica que resultó favorable, aunque el proceso médico continúa. Ahora, el conductor se encuentra realizando sesiones de quimioterapia y es sometido a controles periódicos por parte de un equipo de especialistas que evalúa su evolución. En paralelo, los médicos analizan la posibilidad de una nueva cirugía, esta vez centrada en el hígado, como parte de la estrategia para frenar el avance de la enfermedad y mejorar el pronóstico a largo plazo.

A través de un mensaje publicado en Facebook, Medina expresó su agradecimiento a quienes se interesaron por su estado de salud y aseguró que se encuentra siguiendo de manera estricta las indicaciones médicas. "Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos", escribió. En ese mismo mensaje, remarcó que este momento lo transita también desde un lugar personal ligado al proceso de recuperación de sus adicciones, un camino que eligió hace algunos años y que considera necesario para afrontar las distintas dificultades de su vida.

En sus publicaciones, el conductor también compartió ideas personales vinculadas a este momento de su vida, donde destacó la importancia de valorar los vínculos cercanos y el acompañamiento afectivo. "Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos: amigos, afectos, familia. A veces vivimos pensando qué es lo que nos falta sin ver lo que nos rodea", expresó.