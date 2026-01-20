Cuando los exfutbolistas se convierten en personajes de TV

Maxi López se retiró hace unos años del fútbol y es una de las revelaciones de la pantalla chica y del streaming.

Diego Maradona hay uno solo, dentro y fuera de la cancha. Condujo su propio ciclo, La noche del Diez; fue Tito el mecánico en un episodio de La banda del Golden Rocket y protagonizó varios sketches con Susana y en VideoMatch, además de haber sido parte de infinidad de escándalos mediáticos. El ídolo supo exceder lo deportivo y se convirtió en protagonista de las portadas del corazón y de los programas del espectáculo, como hoy lo hacen cada vez más futbolistas.

De la cancha al set

Maxi López hoy está mucho más cerca del mundo del espectáculo que del deporte. El exfutbolista supo dejar su pasado de idas y vueltas con su ex Wanda Nara para convertirse en una de las figuras de la televisión. Su desembarco en MasterChef Celebrity el año pasado lo acercó al público e hizo que la gente pudiera conocer otra faceta de él, divertido, familiero y hasta buen cocinero. El paso de comedia con la madre de sus hijos mayores le funcionó y parece que desde Suiza volvió para quedarse.

En paralelo a las grabaciones del reality de Telefe, va y viene de Buenos Aires a Mar del Plata para ser uno de los conductores de Junto con Naty Jota del programa Sería Increíble, por Olga. Además, el papá de Valentino, Constantino, Benedicto, Elle y Lando tendrá su propio reality familiar -como si su vida ya no estuviera lo suficientemente mediatizada- que se podrá ver a través de las redes sociales y que comenzará a grabarse en marzo.

Protagonista de los titulares... de Punta

Martín Demichelis siempre se mostró bastante reticente a las cuestiones mediáticas y a diferencia de su colega antes mencionado, el ex de Evangelina Anderson no suele hacer declaraciones ni tampoco se animó a incursionar en la televisión, más que para hablar de su metier. Sin embargo y aunque él no lo hubiera querido, este año ya fue protagonista de varios titulares y de las clásicas “fotos robadas” en Punta del Este.

Por un lado, se habló de que se lo vio en pareja nuevamente y que la presentó a sus hijos, también discutió con la misma mujer en la vía pública y fue captado por los celulares y vivió un dramático momento cuando se metió al mar con sus hijos y un guardavida tuvo que acudir en su rescate.

De la calma a la ira

El ex River-Vélez Claudio “Turco” Husain comenzó bastante tímido en Masterchef Celebrity. Sin embargo, a medida que avanzaban las galas fue levantando cada vez más el perfil y ya no le teme para nada a la parte mediática del juego. Incluso mantuvo más de un cruce con Yanina Latorre, reemplazo de Maxi López en el certamen, luego de inspirarse en ella para representar la “ira” en su plato, en una noche que tenían que cocinar basándose en los pecados capitales.

“Lo hice pensando en un nuevo rival que apareció, es alto el apellido (Latorre), es un buen rival para enfrentar. Lo lamento Maxi, hubieses elegido otro reemplazo. Con el marido me enfrenté siempre”, dijo en chiste al jurado.

Gran participante de realities

Pocas cosas le quedan por hacer a Claudio “Turco” García, quien luego de jugar al fútbol fue candidato a diputado y es sin dudas uno de los personajes televisivos de los últimos años. Gran participante de realities, en 2020 estuvo en la primera edición de Masterchef Celebrity y fue el octavo eliminado, meses antes había sido confirmado para formar parte del Bailando, pero debido a la pandemia, el segmento nunca se emitió. Dos años después integró el staff del ciclo conducido por Pampita, El hotel de los famosos, donde convivió con colegas del medio como Silvina Luna, Majo Martino, Lissa Vera, Alex Caniggia y el Chanchi Estévez. Asiduo invitado a ciclos como Polémica en el Bar o Pasapalabra, además suele hablar sin reparos de su vida personal y mostrarse públicamente con su esposa Mariela.

En 2017 publicó su libro Este soy yo y desde 2023 es el anfitrión de Lo del Turco, programa que se emite por YouTube donde come y charla como si se tratase de una mesa de amigos con invitados del mundo del espectáculo y del deporte.

Viejas fórmulas

Las historias de futbolistas que al dejar la cancha se acercaron a la pantalla no es nueva. Sergio Goycochea estudió periodismo, hace radio y condujo varios ciclos en televisión no solo relacionados con lo deportivo: fue participante del casi olvidado reality Celebrity Splash, conducido por Marley; jurado de Los ocho escalones, conductor durante cuatro temporadas del programa de viajes Resto del mundo y aunque muchos no lo recuerden, formó parte del elenco de la telenovela Por amarte así, protagonizada por Gabriel Corrado y Catherine Fulop.

Otros que supieron convertirse en periodistas y estudiaron para ello fueron José Chatruc, que como panelista participó del recordado ciclo Pura Química y Diego Latorre, quien tuvo también sus momentos mediáticos, primero en los años 90, cuando estuvo en pareja con Zulemita Menem, y mucho años más tarde cuando se filtró una infidelidad.

Los Ruggeri: Oscar y Candela

El ex de San Lorenzo Oscar Ruggeri también se desempeña como columnista. Sin embargo, sus antiguas apariciones en cámara tienen que ver más con el humor que con el periodismo, cuando a finales de los 90 participaba del segmento de VideoMatch, El show del chiste, en el que compartía elenco con actores como Yayo Guridi, Pachu Peña, Fredy Villarreal, Miguel Ángel Rodríguez, Diego Pérez, Sergio Gonal y Jorge Corona. Allí se destacaba por lo subido de tono de sus cuentos, la mayoría de ellos hoy cancelables. En el año 2015 volvió a estar cerca de Marcelo Tinelli, cuando acompañó en más de una gala a su hija Candela, que se convirtió en una de las figuras de Bailando por un sueño.

Fuente: diario La Nación.