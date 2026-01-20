La mediática Wanda Nara no le huyó a las preguntas sobre su vínculo con su ex pareja, Mauro Icardi, y sorprendió al revelar que mantiene un diálogo constante, a pesar de los rumores de un creciente conflicto.

Aprovechando el natalicio de Francesca, su hija mayor, la conductora realizó un preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde habló sobre su vida íntima, constató la Agencia Noticias Argentinas.

“¿Cómo estás con Mauro?”, indagó una usuaria. Para sorpresa de todos, Wanda no dudó en contestar la consulta.

“Por suerte, últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, reveló.

En la misma línea, volvió a poner el foco en lo importante: "A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre".

Wanda Nara se sinceró sobre su relación con Mauro Icardi: “Para siempre"Sin embargo, también puso el foco en el vínculo de su hija con Icardi, quien por obvias razones no pudo compartir la fecha junto a la menor.

En una historia que posteriormente eliminó, Wanda tapó con emojis el principio de la pregunta, que decía “por el cumple a su hija? Le envió algún regalo?”.

“No, nada”, contestó contundente, dejando en claro que el futbolista no solo no estuvo presente, sino que tampoco mandó un presente para su hija.

