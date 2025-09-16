Demoraron a tres jóvenes por hacer graffitis frente al Juan L. Ortíz

En horas de la madrugada de este martes, personal policial de la Comisaría Segunda de Paraná demoró a tres jóvenes que fueron sorprendidos en plena acción, cuando realizaban graffitis sobre una caja de luz, ubicada frente al Centro Cultural Juan L. Ortiz.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.45, cuando el móvil 902 se encontraba realizando recorridos de prevención por calle Racedo, entre Belgrano e Yrigoyen. En ese momento, los efectivos advirtieron la presencia de dos varones y una mujer escribiendo con un fibrón sobre el artefacto.

Los jóvenes identificados fueron Valentino Muñoz Paz (25), Gian Lucas Cornet (25) y Anabella Balla (22).

Ante lo ocurrido, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación y Litigación, a cargo de la Dra. Huerto Felgueres, quien dispuso las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de daños, el secuestro del fibrón utilizado y el traslado de los tres demorados a la División Antecedentes Personales para su correcta identificación.

Finalmente, los jóvenes quedaron supeditados a la causa. En el procedimiento colaboró personal de la Comisaría Sexta y de la División 911.